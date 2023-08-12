На додачу до тих солдатів, що охороняють кордон, підтягнули армійські резерви з бойовою технікою.

Польща розгорнула армійське угруповання на кордоні з Білоруссю та продовжує нарощувати військову присутність там через постійні провокації білоруської сторони. Про це повідомляє Міністерство оборони Польщі.

"Я вирішив створити військову оперативну групу в операції під кодовою назвою Rengaw. Завданням вояків буде вишкіл Війська Польського тут, на полі, в провінції Підляського воєводства та формування резерву на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні. (…) Ми вживаємо ефективних і адекватних заходів для стримування агресора", – сказав міністр оборони Маріуш Блащак.

За його словам, немає сумніву у скоординованих діях Мінська і Москви з метою дестабілізувати ситуацію в Польщі. Він зазначив, що раніше було запущено операцію Gryf, в межах якої Польща планує задіяти 4 000 вояків Війська Польського безпосередньо в охороні кордону. Натомість операція Rengaw проводиться окремо, ці вояки не будуть охороняти кордон, а стануть саме резервом на випадок загострення ситуації.

Відео дня

Блащак не назвав кількість солдатів, які увійдуть до цього резерву. Однак він зазначив, що до вояків, які вже дислоковані в Підляському воєводстві, щоденно прибуває підкріплення із інших регіонів Польщі. Зокрема ближче до кордону перекидають бойову авіацію та бронетехніку.

Ситуація на польсько-білоруському кордоні

Днями міністр оборони Польщі Маріуш Блащак в коментарі для ЗМІ заявив, що на польсько-білоруському кордоні планують розгорнути 10 тисяч військовослужбовців, як це вже було в 2021 році під час попереднього загострення. З них 4000 будуть безпосередньо охороняти кордон, а 6 тисяч залишать у резерві.

Потреба в такому посиленні кордону виникла через те, що Білорусь почала атакувати Польшу та Литву нелегальними мігрантами з Азії та Африки. Також є твердження, що під виглядом мігрантів до Польщі намагалися проникнути вагнерівці.

Вас також можуть зацікавити новини: