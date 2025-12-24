Вступ України до Євросоюзу не додасть йому сили, а відбере її, - Орбан

Прем’єр-міністр Угорщини не згоден з тим, що Україна захищає східні рубежі Європейського Союзу.

Підтримка України ослаблює Європу. Про це заявив прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан в інтерв’ю Magyar Nemzet.

Він запевнив, що Україна нібито не стане членом Євросоюзу попри те, що цього також прагнуть країни-члени ЄС.

"Членство в ЄС не є гарантією захисту (від російської агресії - УНІАН). Цього ніколи не станеться. Членство України в ЄС не є реалістичним. Угорщина вже відкрито виступає проти початку переговорів, але є низка західноєвропейських країн, де необхідне рішення парламенту або референдум. Вони не відбудуться", - сказав прем’єр-міністр Угорщини.

Також він вважає, що немає зв’язку між встановленням миру і членством України в ЄС.

"Народи Європи бачать саме те, що вступ України не додасть сили ЄС, а відбере її", - переконаний політик.

Орбан також не погодився з тезою, що військова міць України підвищує безпеку Європи.

Позиція Орбана щодо України

Нагадаємо, що прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відомий своєю проросійською позицією серед лідерів країн ЄС. Нещодавно він заявив, що предача російських запорожених активів Україні розв'яже війну у Європі.

Відповідаючи на питання, чому він виступає проти фінансової підтримки для України, Орбан відповів, що не хоче бачити Європейський Союз у війні.

"Я просто працюю для миру. Бо я думаю, що ми повинні здійснити певні кроки в сторону миру, а не війни", - казав Орбан.

Також прем’єр Угорщини назвав "тупою" ідею видати репараційний кредит Україні за рахунок заморожених російських активів.

"Є дві країни, які у війні. Це не Європейський Союз. Це Росія і Україна. І дехто в Європейському Союзі хоче забрати гроші одної воюючої сторони і потім передати їх іншій. Це крокування у війну. Ми не повинні цього робити", - говорив Орбан.

