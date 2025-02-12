На його думку, це надсилає чіткий сигнал непохитного зобов'язання НАТО перед Україною.

Безпекова підтримка України від США і європейських союзників НАТО має бути рівною. Як передає кореспондент УНІАН, про це генеральний секретар НАТО Марк Рютте сказав на пресконференції, присвяченій завтрашньому засіданню міністрів оборони країни-членів Альянсу у Брюсселі.

Генеральний секретар НАТО нагадав, що на саміті Альянсу у Вашингтоні у липні 2024 року союзники зобов'язалися надати Україні 40 мільярдів євро на безпекову допомогу.

"Союзники не лише виконали свої зобов'язання, вони значно перевищили їх. Вони надали понад 50 млрд євро. Більше половини з цього надходить від європейських союзників і Канади", - заявив Рютте.

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На його думку, це надсилає чіткий сигнал непохитного зобов'язання НАТО перед Україною.

"Це також робить великий крок у напрямку того, до чого закликав президент Трамп. Я погоджуюсь з ним, що ми повинні вирівняти безпекову допомогу для України", - наголосив Рютте.

Водночас, генеральний секретар повідомив, що потрібно для зміни перебігу війни на полі бою. Рютте переконаний:

"Але для того, щоби дійсно змінити траєкторію конфлікту, ми повинні робити більше. Чим сильнішою Україна буде на полі бою, чим сильнішою вона буде за столом переговорів, тим більше шансів добитися вигідної угоди для тривалого миру. І це те, чого усі ми хочемо для України, нашої спільної безпеки і нашої глобальної стабільності".

Також генеральний секретар відзначив, що союзники Альянсу на правильному напрямку, коли йдеться про мету зрівняння об'єму допомоги, яку США, як одна країна, надають Україні у порівнянні з іншими країнами в межах НАТО. "І ми бачимо, що Європа і Канада [дають] навіть більше 50%, що добре. Але ми повинні підтримувати цей шлях. Це має вирішальне значення", - сказав Рютте і додав, що це єдиний розумний шлях.

При цьому, за його словами, питання майбутньої підтримки України буде обговорюватися.

"Я очікую, що поміж союзниками, ми будемо платити за це, коли до цього дійде... І також є велика згода між усіма союзниками, що ми повинні забезпечити, аби Україна мала те, що необхідне з точки зору підготовки військових і військової техніки, щоби на момент, коли почнуться переговори, українці могли робити це з позиції сили", - сказав Рютте.

Окремо, Рютте попросили прокоментувати нові підрахунки, відповідно до яких Росія витратила більше на військо і зброю у минулому році, аніж усі європейські союзники разом.

Генеральний секретар закликав дивитися на більш ширшу картину. Рютте додав:

"Більша картина така, що Росія на даний момент витрачає 40% державного бюджету на оборону, витрачає майже 10% міжнародних доходів на оборону... Тому, для мене, це також підтвердження факту - я намагався говорити про це у грудні, що так, ми у безпеці зараз, наше стримування і оборона міцні на даний момент. Але не через 4-5 років, якщо ми не ухвалимо деяких складних рішень цього року, очевидно, стосовно України, але й стосовно витрат на оборону, щоб витрачати набагато більше, аніж 2% ВВП, щодо яких ми взяли зобов'язання в Уельсі (на саміті НАТО у 2014 році - УНІАН)".

Він закликав країни, які досі не витрачають 2% ВВП на оборону, зробити це до літа.

Водночас, генеральний секретар Альянсу закликав більше розвивати оборонну промисловість для достатнього виробництва зброї.

Підтримка України з боку НАТО

Як повідомляв УНІАН, верховний головнокомандувач обʼєднаних сил НАТО в Європі генерал Крістофер Каволі запевняв, що НАТО має стабільні та довготривалі механізми підтримки України та захисту логістичних маршрутів.

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