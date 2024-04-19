Прем'єр Угорщини вчергове наголосив, що його країна перебуває на боці миру.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан заявив, що західні країни перебувають "за крок від відправки своїх військових в Україну". Про це він сказав під час зустрічі своєї партії "Фідес", передає hir.TV.

"Сьогодні в Брюсселі існує провоєнна більшість. У Європі панує війна, а в політиці домінує логіка війни. Я бачу підготовку до війни з боку всіх і з усіх боків. Генеральний секретар НАТО хоче створити українську місію НАТО. Європейські лідери вже втягнулися у війну, я розмовляю з ними, я їх чую, вони бачать війну як свою власну і ведуть її як свою власну", - зазначив Орбан.

Прем'єр Угорщини додав, що Захід надає Україні зброю та кошти, проте ситуація не стає кращою, через що, ймовірно, можуть відправити західні війська на захист від вторгнення РФ.

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"Ми перебуваємо за один крок від того, щоб Захід відправив війська в Україну. Це вир війни, який може затягнути Європу в безодню. Брюссель грає з вогнем, те, що він робить, - спокуса", - наголосив він.

За його словами, він не прагне того, аби Угорщина "знову стала іграшкою великих держав", тому виступає за мир та не почне воювати у російсько-українській війні на будь-якому боці.

"Провоєнні уряди, мережа брюссельських бюрократів, Джордж Сорос, наші провоєнні ліві, надсилають мільйони доларів до Будапешта. Які не приховують, що хочуть зміни уряду на догоду своїм клієнтам. Вони хочуть провійськовий уряд замість мирного, маріонетковий уряд, підпорядкований Брюсселю і Вашингтону, замість національного уряду", - зауважив політик.

Орбан підкреслив, що Угорщина повинна захищати мир та безпеку свого народу та ще раз заперечив можливість війни.

"Ми повинні боротися, ми повинні захищати мир і безпеку угорського народу, ми повинні захищати наші економічні досягнення, ми повинні захищати наші сім'ї і особливо наших дітей, щоб Брюссель зрозумів: ні міграції, ні гендеру, ні війні!" - сказав прем'єр.

Водночас міністр закордонних справ і зовнішньої торгівлі Угорщини Петер Сіятро додав, що "значна частина європейських політичних лідерів страждає від військового психозу".

"Вони всі вважають, що вони самі перебувають у стані війни. Але річ у тім, що це не так. Європа не перебуває у стані війни. На Європу не нападають... Подумайте про наслідки санкцій, про війну з цінами на енергоносії. Подумайте про наслідки допуску українського зерна. І питання: чому через два роки, маючи стільки доказів, вони не визнають своїх помилок?" - висловив вчергове свою антиукраїнську позицію угорський міністр.

Позиція Орбана щодо війни в Україні

Раніше Віктор Орбан заявив, що експрезидент США Дональд Трамп "не дасть ні копійки" Україні у разі перемоги на виборах. За словами Орбана, Трамп є "людиною миру", чиї плани зі зміцнення миру збігаються з планами Угорщини.

"Він був першим президентом за довгий час, який не розпочав війну під час свого терміну. Ми знаємо з його президентства, що він людина миру, і зараз він не приховує своїх поглядів, він ясно дав зрозуміти, що його мета - принести мир у війну між Росією і Україною, і ми хочемо не менше, ніж миру і припинення вогню", - сказав він.

Також Віктор Орбан закликав допомогти йому "окупувати Брюссель" під час виборів до Європарламенту. Також він порівняв Європейський Союз з "імперськими окупантами, які домінували в Угорщині протягом усієї історії".

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