Тисячі людей протестували біля будівлі парламенту, вимагаючи відставки головного прокурора та прем’єр-міністра.

В столиці Угорщини Будапешті тисячі людей вийшли на протест з вимогою відставки прем'єр-міністра Віктора Орбана та головного прокурора країни.

Це відбулося після оприлюднення аудіозапису зі свідченнями про корупцію в угорському уряді, повідомляє Reuters. Зокрема, тисячі людей протестували біля будівлі парламенту, вимагаючи відставки головного прокурора та прем’єр-міністра.

Протестувальники пройшли маршем від офісу головного прокурора до парламенту з вигуками "У відставку, у відставку".

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Перед протестувальниками виступив Петер Мадяр - колишній чоловік екс-міністра юстиції Юдіт Варги. Саме він опублікував аудіозапис, де його колишня дружина визнала змову, з метою приховування корупції в угорському уряді.

Мадяр підтвердив наміри створити власну партію, щоб "кинути виклик Орбану" на місцевих виборах та виборах до Європарламенту в червні.

"Угорці дякують вам за те, що ви прийшли сьогодні тисячами…, щоб сказати владі досить", - заявив Мадяр.

Корупційний скандал в Угорщині

У центрі скандалу опинилися колишній державний секретар міністерства юстиції Пал Волнер і екс-голова судових виконавців Дьордя Шадла. Обидва не визнали свою провину. Прокуратура вимагає їх ув'язнення

Прокурори заявили, що проаналізують запис, який, за словами Мадяра, він зробив у січні 2023 року, також будуть зібрані інші докази у справі.

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