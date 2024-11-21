У Білому домі кажуть, що це не вплине на американську допомогу Києву.

Сполучені Штати Америки попередили Україну та своїх союзників і партнерів про російські плани щодо запуску балістичної ракети.

Про це під час брифінгу повідомила речниця Білого дому Карін Жан-П'єр. "Ми інформували Україну і наших близьких союзників-партнерів в останні дні, щоб допомогти їм підготуватися", - пояснила вона.

Жан-П'єр зазначила, що Вашингтон продовжує посилювати протиповітряну оборону України, оскільки раніше президент Джо Байден обіцяв допомогти їй отримати найкраще становище на полі бою:

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"Буквально вчора, як я вже згадувала, ми змогли оголосити про чергову безпекову допомогу. Так буде й надалі, нас тут не зупинити".

Росія вдарила по Дніпру балістикою

Нагадаємо, цього ранку російська окупаційна армія атакувала Дніпро. У Командуванні Повітряних сил повідомили, що з Астраханської області по Україні запустили міжконтитентальну балістичну ракету.

Увечері кремлівський правитель Путін заявив, що загарбники використовували "новітню ракетну систему "Орешнік" з неядерною гіперзвуковою боєголовкою. Експерти вважають, що там росіяни могли назвати свою РС-26 "Рубеж".

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