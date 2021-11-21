Половина затриманих неповнолітні.

Три людини отримали серйозні поранення - за попередньою інформацією, від куль поліцейських - під час протесту проти COVID-обмежень у Роттердамі (Нідерланди).

Ще 51 людину було заарештовано, передає Reuters. При цьому половина затриманих - люди молодше 18 років.

"Троє учасників заворушень, які отримали поранення в результаті пострілів, залишаються в лікарні", - зазначили в поліції.

Влада розслідує інциденти зі стріляниною, зокрема, перевіряє інформацію про провину правоохоронців.

Мер Роттердама Ахмед Абуталеб заявив, що протест перетворився на "оргію насильства".

"Поліцію змушували діставати зброю і навіть прицільно стріляти", - повідомив він на прес-конференції в суботу, 20 листопада.

Міністр юстиції Нідерландів Ферд Грапперхаус у своїй заяві назвав "крайнє насильство" проти поліції та пожежників у Роттердамі "огидним".

"Право на протест дуже важливе в нашому суспільстві, але те, що ми бачили минулої ночі, було просто злочинною поведінкою", - зазначив він.

Протести в Нідерландах: що сталося

Протестувальники зібралися в Роттердамі, щоб висловити незгоду з планами уряду посилити коронавірусні обмеження, зокрема, закрити доступ у приміщення для людей, які не мають так званих ковідних перепусток з інформацією про вакцинацію, перенесений COVID-19 або негативний результат тесту.

Під час акції натовпи бунтівників палили автомобілі та кидали каміння в поліцію.

Читайте такожАвстрія першою в Європі запроваджує обов'язкову вакцинацію проти COVID-19Організатори запланованого суботнього протесту в Амстердамі заявили про скасування заходу після сутичок напередодні. Попри це, кілька тисяч протестувальників вийшли на марш до центральної площі міста. Захід проходив мирно під контролем великої кількості поліцейських.

Згодом у суботу кілька сотень протестувальників зібралися на Музейній площі - популярному туристичному місці, за яким також уважно спостерігали правоохоронці.

Крім того, в південному місті Бреда пройшла музична акція протесту місцевих ді-джеїв проти поточних COVID-заходів, зокрема, обмеження роботи барів, ресторанів і клубів.

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Автор: Катерина Комолова