Жорсткі заходи в Нідерландах діятимуть щонайменше впродовж наступних трьох тижнів.

У зв'язку зі стрімким погіршенням епідемічної ситуації влада Нідерландів починаючи з суботи, 13 листопада, запроваджує по всій країні частковий локдаун.

Про це сьогодні ввечері заявив прем'єр-міністр країни Марк Рютте, повідомляє DW.

Серед обмежувальних заходів, зокрема: заклади громадського харчування та супермаркети повинні завершувати свою роботу не пізніше 20-ї, а інші магазини - 18-ї години. Також знову запроваджується правило дотримання дистанції - мінімум півтора метра, забороняється приймати більше чотирьох гостей одночасно у себе вдома. Працівники за наявної можливості повинні працювати з дому. Спортивні заходи, зокрема й футбольні матчі, будуть проводитися без глядачів.

Обмеження, втім, не стосуватимуться роботи театрів та кінотеатрів, але для їхнього відвідування потрібно бути вакцинованим від коронавірусу, мати статус особи, яка одужала протягом останніх шести місяців, або засвідчити свіжий негативний тест на коронавірус.

Ці жорсткі заходи в Нідерландах діятимуть щонайменше впродовж наступних трьох тижнів.

Ситуація з коронавірусом у Нідерландах

В останні два дні Нідерланди повідомляють про понад 16 тисяч випадків інфікування коронавірусом на добу. Повністю вакцинованим від коронавірусу у Нідерландах є понад 72 відсотки населення.

Автор: Тамара Отовська