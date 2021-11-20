Протестувальники прийшли в центр міста, висловлюючи обурення з приводу планів уряду ввести паспорти вакцинації від ковронавірусу.

У Роттердамі, другому за величиною місті Нідерландів, спалахнули заворушення через нові заходи уряду по боротьбі з коронавірусом.

Протестувальники кидали в поліцейських каміння і петарди, підпалювали патрульні машини. У відповідь поліція зробила попереджувальні постріли і застосувала водомети.

Сотні протестувальників прийшли в центр міста, висловлюючи обурення з приводу планів уряду ввести паспорти вакцинації від ковронавірусу, а також заборонити запуск феєрверків на різдвяні свята.

Правоохоронці здійснили попереджувальні та прицільні постріли, "оскільки ситуація була небезпечною для життя", повідомив представник поліції. За його словами, в результаті стрілянини постраждали як мінімум дві людини.

Читайте такожНідерланди призупинили вакцинацію молодих людей AstraZeneca

У Роттердамі введено надзвичайний стан, головний вокзал міста закрито.

На відео, розміщених в соціальних мережах, учасники заворушень закидають поліцейських камінням на одній з головних торгових вулиць міста. На кадрах видно згорілі поліцейські машини.

Локдаун в Нідерландах

Минулої суботи влада Нідерландів ввела тритижневий частковий локдаун через різке зростання випадків захворювання. Скорочено час роботи магазинів і ресторанів, обмежений допуск на спортивні заходи. Але навіть такі порівняно м'які заходи викликали обурення у частини громадян, минулого тижня в Гаазі відбулися сутички протестувальників з поліцією.

Особливе невдоволення противників жорстких заходів викликав намір влади ввести паспорти вакцинації від коронавірусу. Планується, що вхід в різні заклади, такі як бари і ресторани, буде дозволено лише власникам таких ковід-паспортів, повідомляє Бі-бі-сі.

Невдоволення в суспільстві загострилося після введеної в п'ятницю заборони на різдвяні та новорічні феєрверки (роком раніше було те ж саме). Як заявили в уряді, цей захід "позбавить охорону здоров'я від додаткового навантаження".

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Ірина Погоріла