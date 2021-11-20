У Роттердамі, другому за величиною місті Нідерландів, спалахнули заворушення через нові заходи уряду по боротьбі з коронавірусом.
Протестувальники кидали в поліцейських каміння і петарди, підпалювали патрульні машини. У відповідь поліція зробила попереджувальні постріли і застосувала водомети.
Сотні протестувальників прийшли в центр міста, висловлюючи обурення з приводу планів уряду ввести паспорти вакцинації від ковронавірусу, а також заборонити запуск феєрверків на різдвяні свята.
Правоохоронці здійснили попереджувальні та прицільні постріли, "оскільки ситуація була небезпечною для життя", повідомив представник поліції. За його словами, в результаті стрілянини постраждали як мінімум дві людини.
Читайте такожНідерланди призупинили вакцинацію молодих людей AstraZeneca
У Роттердамі введено надзвичайний стан, головний вокзал міста закрито.
На відео, розміщених в соціальних мережах, учасники заворушень закидають поліцейських камінням на одній з головних торгових вулиць міста. На кадрах видно згорілі поліцейські машини.
Локдаун в Нідерландах
Минулої суботи влада Нідерландів ввела тритижневий частковий локдаун через різке зростання випадків захворювання. Скорочено час роботи магазинів і ресторанів, обмежений допуск на спортивні заходи. Але навіть такі порівняно м'які заходи викликали обурення у частини громадян, минулого тижня в Гаазі відбулися сутички протестувальників з поліцією.
Особливе невдоволення противників жорстких заходів викликав намір влади ввести паспорти вакцинації від коронавірусу. Планується, що вхід в різні заклади, такі як бари і ресторани, буде дозволено лише власникам таких ковід-паспортів, повідомляє Бі-бі-сі.
Невдоволення в суспільстві загострилося після введеної в п'ятницю заборони на різдвяні та новорічні феєрверки (роком раніше було те ж саме). Як заявили в уряді, цей захід "позбавить охорону здоров'я від додаткового навантаження".
Вас також можуть зацікавити новини