При цьому зіткнення з поліцією вже сталися, зокрема, в поліцейських кидали димові шашки і різні предмети.

У кількох містах Австрії проходять протести проти локдауну і вакцинації, найбільш масштабною є акція у Відні.

Оголошений напередодні локдаун і обов'язкова вакцинація збільшили увагу до протестів в суботу, очікується, що в них візьме участь більше людей, ніж очікувалося раніше. При цьому демонстрації в Австрії дозволені з дотриманням антикоронавірусних норм – наявність маски FFP2 або ковід-сертифіката.

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Демонстрації були зареєстровані по всій Австрії. Але в центрі уваги - Відень, де для забезпечення порядку мобілізували 1300 офіцерів.

За даними поліції, сьогодні вдень на вулиці було 12 тис. осіб. У відповідних групах Telegram перед демонстрацією відверто закликали до насильства.

При цьому зіткнення з поліцією вже відбулися, зокрема, в поліцейських кидали димові шашки і різні предмети. Кілька людей були арештовані, повідомляє Європейська правда.

Як повідомляв УНІАН, у Роттердамі, другому за величиною місті Нідерландів, спалахнули заворушення через нові заходи уряду по боротьбі з коронавірусом. Протестувальники кидали в поліцейських каміння і петарди, підпалювали патрульні машини. У відповідь поліція зробила попереджувальні постріли і застосувала водомети.

Автор: Ірина Погоріла