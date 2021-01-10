Особистий лікар Папи Римського Франциска Фабріціо Соккорсі помер від ускладнень, викликаних коронавірусом.
Про це повідомляє Vatican News.
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78-річний лікар, який лікувався від онкологічного захворювання, помер у римській лікарні Джемеллі.
Як пише видання, смерть настала від ускладнень, пов'язаних з COVID-19.
Хто такий Фабріціо Соккорси
Соккорсі народився 2 лютого 1942 року в Римі. У 1968 році закінчив університет Ла Сапієнца за спеціальністю «медицина і хірургія».
Папа Франциск призначив Соккорсі своїм особистим лікарем у серпні 2015 року. В якості особистого лікаря Соккорсі подорожував з Папою по всьому світу.
Ватикан і вакцинація
3 січня 2021 Ватикан зробив заяву про те, що розраховує найближчим часом отримати достатньо доз вакцини від коронавірусу для всіх священнослужителів і місцевих жителів.
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