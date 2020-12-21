Викриття агентів ФСБ, які отруїли Навального, стало можливим завдяки російським хабарникам.

Журналісти змогли викрити застосування хімічної зброї під назвою "Новачок" проти Олексія Навального, а також імена тих, хто скоїв замах на життя опозиціонера. І все це сталося завдяки репресивним законам режиму Володимира Путіна і корумпованість чиновників.

Сам Навальний у своєму відео, розміщеному в інтернеті, прокоментував розслідування, яке провела організація Bellingcat за підтримки CNN і Der Spiegel. Він високо оцінив "заслуги" депутата Держдуми від президентської партії "Единая Россия" Ірини Ярової. Тому що без її законодавчого завзяття невдахи-вбивці з ФСБ так і лишилися б анонімними, - пише Gazeta Wyborcza.

Читайте такожCNN: Навального отруїли агенти елітного підрозділу ФСБ, відомі іменаЧлени Bellingcat, а перш за все "головний слідчий" організації болгар Крісто Грозєв разом з колегами з прискіпливою точністю провели аналіз. І не вперше. Саме вони раніше з'ясували, звідки в липні 2014 року на українському Донбасі взялася система "Бук", яка належить армії Росії. Саме пострілом з цієї системи був збитий малайзійський "Боїнг 777", в результаті чого загинули 298 людей. Члени Bellingcat з'ясували, хто обслуговував "Бук", хто провів операцію і як потім система втекла назад в Росію.

Ця ж команда слідчих зробили великий внесок у розслідування отруєння "Новачком" Юлії й Сергія Скрипалів у британському Солсбері в березні 2018 року. І в ході свого розслідування вони також з'ясували, що Росія, хоч у вересні 2017 року з великою помпою й демонтувала "останні" запаси хімічної зброї, насправді досі нею володіє. Більше того, вона займається виробництвом хімічної зброї і за наказом Путін застосовує її для ліквідації ворогів Кремля.

Gazeta Wyborcza нагадує, як агенти таємного загону ФСБ роками стежили за Навальним, а потім отруїли його "новачком" під час візиту в Сибір. Bellingcat вдалося встановити навіть імена учасників цієї зловісної операції. Сам Путін під час прес-конференції минулого тижня запевнив, що його люди нібито не труїли опозиціонера. Тому що він нібито "нікому не потрібен".

Читайте такожНавальний зателефонував причетному до свого отруєння співробітнику ФСБ: той все розповів (відео)Також Путін переконував, що незалежне розслідування замаху на Навального нібито було "легалізацією" інформації, яку зібрали "американські спецслужби". Останні нібито стежили за агентами ФСБ, які "приглядали" за Навальним. Gazeta Wyborcza пояснює, що тут Путін використав свій старий професійний словник. В КДБ, де він служив у минулому, термін "легалізація" означає поширення в суспільстві інформації, зібраної спецслужбами, видаючи її за результат журналістської роботи. Президент Росії натякнув, що не вважає журналістів здатними провести таке розслідування.

"Але у Грозєв і його колеги за допомогою комп'ютерів і новітніх технологій змогли все ж впоратися з завданням. Тому що їм допомагав потужний союзник - корупція", - пише видання.

В Росії процвітає ринок крадених особистих даних. Річний оборот на ньому складає приблизно 50,7 мільйонів доларів. Наприклад, ревниві чоловіки чи жінки можуть без проблем придбати інформацію, куди літали їхні невірні партнери і хто сидів поруч з ними в літаку. Доступ до такої інформації може мати офіцер поліції, у якого можна придбати історію подорожей конкретної людини за 230-380 доларів.

Не дорогі також дані з телефонів. Зазвичай на продаж пропонують інформацію про розмови, SMS і соціальні мережі за останні півроку. Ціна залежить від мобільного оператора (максимум 1200 доларів). На цьому ж сірому ринку можна купити дані про місце проживання, номерні знаки автомобіля особи тощо.

Незалежні російські журналісти з групи Daily Storm кілька днів тому здійснили кілька контрольних покупок на ринку баз даних. Так вони встановили, що інформація про агентів ФСБ, які намагалися отруїти Навального, коштувала близько 12 тисяч доларів.

Читайте такожThe Guardian: У Росії продаються дані кожного, і це проблема для КремляПоявою такого зручного ринку інформації росіяни завдячують депутату Ірині Яровій, якій подякував Навальний. Саме вона була співавтором ухваленого чотири роки тому пакету законів, які в рамках "боротьби з тероризмом і екстремізмом" зобов'язали мобільних операторів й провайдерів інтернету збирати інформацію про користувачів впродовж щонайменше трьох років. Компанії з ініціатива Ярової зобов'язані надавати доступ до цих даних поліції й службам безпеки. Це стосувалося також інформації про продаж квитків тощо.

Отримавши всі ці масиви даних, російські чиновники почали торгувати ними, відповідно до своїх корупційних звичок. Таким чином, зброя, яка повинна була служити "Великому брату" для контролю підданих, повернулася проти самого "Великого брата". Але зараз на цьому ринку запанувала паніка. Спецслужби вистежують зрадників, які за копійки допомогли викрити колег.

Навального отруїли: що відомо

Навальному стало погано в літаку, на якому той летів із Томська до Москви. Через що повітряне судно екстрено посадили в аеропорту Омська. У штабі Навального припускають, що Олексія отруїли чимось, підмішаним в чай.

Політика евакуювали з лікарні Омська 22 серпня. Нині він перебуває в німецькій клініці. 24 серпня у Німеччині підтвердили отруєння опозиціонера.

2 вересня стало відомо, що експерти з лабораторії бундесверу виявили в організмі Олексія Навального сліди отрути з групи "Новачок". Таким чином, Навальний був отруєний нервово-паралітичною бойовою речовиною.

4 вересня стало відомо, що експерти Мюнхенського інституту фармакології і токсикології Збройних сил ФРН знайшли сліди отруйної речовини з групи "Новачок" у крові, сечі та на шкірі Навального, а також на пляшці, з якої він пив.

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Переклад: Лесь Димань