У Німеччині кажуть, що нові подробиці замаху на російського опозиціонера "лякають, але не дивують".

Розслідування Bellingcat, CNN і Der Spiegel встановило імена агентів ФСБ, які скоїли замах на лідера російської опозиції Олексія Навального. Тепер політики в Німеччині вимагають, щоб Москва "дала роз'яснення".

Більш ніж три місяці тому Навального отруїли. І він мало не помер від наслідків. Тепер, як пише Der Spiegel, відомо, хто саме намагався його вбити. Щонайменше 8 агентів ФСБ брали участь в цій атаці. Вони цілком можливо стежили за Навальним кілька років.

Депутат від партії "Вільних демократів" Александр Граф Ламбсдорфф, який займається питаннями зовнішньої політики, назвав нові подробиці замаху на російського опозиціонера "вибухом". На його думку, вони доводять, що "Росія порушує не лише міжнародний закон, а й власну конституцію". А важливі питання до Кремля у справі про Навального "набувають нової пріоритетності".

"Міжнародна спільнота не повинна стояти мовчки, поки Путін продовжує розвивати свою програму з розробки хімічної зброї всупереч міжнародним угодам і труїть політичних опонентів. Москва повинна нарешті погодитися на незалежне розслідування Організації із заборони хімічної зброї й роз'яснити ситуацію", - сказав Ламбсдорфф, який також обіймає посаду заступника парламентської фракції "Вільних демократів".

Читайте такожУ Конгресі США рекомендували ввести санкції проти РФ за отруєння НавальногоВін також вважає, що уряд Німеччини повинен запропонувати політичний притулок демократичним активістам з Росії. Представник парламентської групи СДПН з питань зовнішньої поліитки Нільс Шмід назвав нові деталі замаху на Навального такими, що "шокують, але не дивують".

"Вони викривають слабкість режиму, який хоче приховати відсутність майбутніх перспектив для своєї країни за репресіями", - сказав Шмід.

Отруєння Навального: що трапилося з опозиціонером

Російський опозиціонер Олексій Навальний повертався до Москви з Томська, в польоті йому стало зле, літак екстрено сів в Омську. Політика госпіталізували.

Згодом Навального евакуювали з омської лікарні на лікування до берлінської клініки Charite (Шаріте), де виявили отруту в організмі опозиціонера.

10 вересня стало відомо, що Навальний повністю вийшов з коми. За даними журналістів, він пам'ятає все, що передувало отруєнню – аж до того моменту, як він втратив свідомість в літаку.

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Переклад: Лесь Димань