Донька колишнього шпигуна розповіла, що її батько страждає від наслідків отруєння й досі повністю не одужав.

Колишній подвійних агент Сергій Скрипаль, який пережив отруєння речовиною військового призначення "Новачок" у 2018 році, досі страждає від проблем з диханням. Ускладнення виникли в результаті атаки, яка відбулася два роки тому.

Про це пише Der Spiegel, додаючи, що донька колишнього шпигуна розповіла про це родичам в Росії. Племінниця Скрипаля Вікторія підтвердила, що розмовляла з його донькою Юлією телефоном 21 листопада. Вона розповіла, що медстестра цілодобово стежить за станом здоров'я батька.

"Він дихає через трубку, яку потрібно чистити кожен день. Через неї він не може їздити за кермом чи займатися фізичними вправами", - пише німецьке видання.

Читайте такожНіякої Нової Зеландії не було: отруєний "Новачком" екс-шпигун РФ Скрипаль живе на держоб'єкті в АнгліїDer Spiegel нагадує, що Вікторія Скрипаль й раніше розголошувала деталі про свою сім'ю в російських шоу на телебаченні. За це Юлія її насварила. Сама донька екс-шпигуна розповіла, що не страждає від жодних постійних наслідків отруєння "Новачком". Однак, поскаржилася, що їй буває важко сфокусувати зір.

Вікторія Скрипаль живе з 93-річною матір'ю Сергія Скрипаля в місті Ярославль на північ від Москви. Сам екс-шпигун і його донька Юлія живуть у Великій Британії, хоч і окремо.

Отруєння Скрипалів: деталі

Сергій і Юлія Скрипалі були отруєні розробленою в СРСР речовиною "Новачок" в березні 2018 року в Солсбері. Після того як вони були виписані з лікарні, їхнє місце розташування не розкривалося.

Розслідування справи ведеться досі. В отруєнні звинувачують російську розвідку. Москва неодноразово заперечувала причетність до інциденту. Телеканал BBC влітку випустив міні-серіал про події в Солсбері.

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Переклад: Лесь Димань