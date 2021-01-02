Журналіст пообіцяв, що нові свідчення будуть опубліковані протягом найближчих двох тижнів.

Співробітники ФСБ Росії, підозрювані в отруєнні російського опозиціонера Олексія Навального «Новачком», можуть бути причетні до трьох вбивств.

Це виявила група розслідувачів Bellingcat, як заявив її журналіст Христо Грозєв в ефірі «Ехо Москви».

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Він повідомив, що йдеться про фігурантів спільного розслідуванні Bellingcat, The Insider, CNN та Der Spiegel щодо отруєння Навального. У ньому назвали імена тих, хто міг бути причетним до використання хімічної зброї «Новачок» проти російського опозиціонера.

Грозєв пообіцяв, що нові свідчення будуть опубліковані протягом найближчих двох тижнів.

Зазначимо, що напередодні журналіст оприлюднив базу даних поїздок імовірних учасників операції.

Христо Грозєв — співавтор розслідування щодо обставин отруєння Навального, яке вказує на причетність до нього офіцерів ФСБ. Москва офіційно заперечила його результати. Втім, під час прямої лінії російський президент Володимир Путін фактично підтвердив, що спецслужби стежать за Навальним.

Отруєння Навального: що відомо

Російському опозиціонеру стало зле вранці 20 серпня, коли він летів із Томська до Москви. Літак екстрено посадили в Омську, політика госпіталізували. Він впав у кому. Німецьким лікарям вдалося вивезти Навального на лікування до клініки «Шаріте», а 7 вересня його вивели з медичної коми, у якій він був 18 днів.

Експерти з Німеччини, Франції та Швеції підтвердили, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Організація із заборони хімічної зброї (ОЗХЗ) також виявила в організмі російського опозиціонера отруєння речовиною, яка структурно схожа на «Новачок».

Росія всіляко заперечує причетність до отруєння Навального та обурюється тим, що Берлін відмовляється передати результати свого розслідування, хоча про це Москва просить ще з кінця серпня. Сам опозиціонер вважає, що до його отруєння причетний особисто президент Росії Володимир Путін.

25 грудня клініка «Шаріте», де лікувався Навальний, оприлюднила в авторитетному медичному виданні The Lancet звіт про хворобу «берлінського пацієнта». Там укотре підтверджувалося, що Навального отруїли бойовою отруйною речовиною «Новачок».

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Автор: УНІАН