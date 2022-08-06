Такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини, заявив лідер країни.

П’ять турецьких банків запроваджують російську платіжну систему "Мір".

Про це після переговорів з російським диктатором Володимиром Путіним заявив президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган, пише Bloomberg.

Про адаптування турецьких банків до російської платіжної системи Ердоган та Путін домовилися під час перемовин у Сочі 5 серпня. На цій частині переговорів були присутні керівники центробанків.

Турецький лідер заявив, що такі зміни є полегшенням як для російських туристів, так і для Туреччини.

Як повідомляв УНІАН, Ердоган та Путін зустрілися вчора, 5 серпня. За повідомленням росіян, президент Туреччини погодився частково платити за російський газ у рублях.

Згодом Ердоган заявив, що знову запропонував главі Кремля Володимиру Путіну зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським. За його словами, зараз важлива ефективна реалізація плану та перетворення позитивної атмосфери на конкретні кроки до повернення до переговорів у Стамбулі.

Після перемовин мерший помічник президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана Фахреттін Алтун заявив, що світ "не може покласти край війні в Україні, ігноруючи Росію".

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