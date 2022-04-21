Міжнародна платіжна система UnionPay ухвалила рішення про припинення співпраці з російськими банками, що потрапили під санкції Заходу.
Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.
"UnionPay призупиняє співпрацю з банками, що потрапили під санкції. Це означає, що "Сбербанк", "Альфа-Банк", і багато інших банків не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем "Мир" – UnionPay", – йдеться в повідомленні.
UnionPay та війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти обстрілюють мирні міста України. Домовленості про зелені коридори систематично порушуються. Евакуаційні конвої обстрілюються, що ускладнює евакуацію мирного населення та доставку в гарячі точки продуктів і медикаментів. У багатьох населених пунктах гуманітарна катастрофа.
- 28 лютого Міністерство фінансів України звернулося до міжнародних платіжних систем Mastercard, Visa та American Express з проханням припинити обслуговування всіх банків РФ і Білорусі у зв'язку з повномасштабним вторгненням РФ в Україну.
- 1 березня Mastercard і Visa почали блокувати доступ до платіжних систем російським банкам. Слідом в Росії перестала працювати і платіжна система Apple Pay.
- 17 березня Національний банк України звернувся до китайських платіжних систем China UnionPay і UnionPay International із закликом вийти з платіжного ринку РФ. Зокрема НБУ закликав припинити обслуговування всіх операцій з платіжними картками China UnionPay і UnionPay International як на території РФ, так і випущених банками з РФ за її межами.
- 13 квітня 2022 року іноземні інтернет-магазини почали блокувати платежі за картками китайської платіжної системи UnionPay.
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