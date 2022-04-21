"Сбербанк", "Альфа-Банк", і багато інших банків не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем "Мир" – UnionPay".

Міжнародна платіжна система UnionPay ухвалила рішення про припинення співпраці з російськими банками, що потрапили під санкції Заходу.

Про це повідомляє міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram.

"UnionPay призупиняє співпрацю з банками, що потрапили під санкції. Це означає, що "Сбербанк", "Альфа-Банк", і багато інших банків не зможуть випустити загальну карту двох платіжних систем "Мир" – UnionPay", – йдеться в повідомленні.

UnionPay та війна проти України:

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