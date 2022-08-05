Це рішення нібито погодили під час зустрічі турецького лідера з російським диктатором.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган під час сьогоднішніх переговорів з диктатором Володимиром Путіним погодився частково платити за російський газ у рублях.

Про це повідомляє російський РБК з посиланням на віце-прем'єра Росії Олександра Новака.

"Ми переходимо поступово на оплату в національній валюті, частина поставок вже оплачуватиметься в російських рублях. Це справді новий етап, який відкриває нові можливості, у тому числі для розвитку наших грошово-фінансових відносин", – заявив Новак.

За його словами, під час переговорів сторони досягнули "дуже важливі рішення, які виводять наші економічні відносини на новий рівень". Новак також анонсував "домовленості" у фінансовій та банківській сфері.

Як повідомляв УНІАН, російська влада звернулася до Туреччини за допомогою в обході санкцій в банківському, енергетичному та промисловому секторах. Росія просить дозволити купувати частки в турецьких нафтопереробних заводах, нафтових терміналах і резервуарах. Це може допомогти країні приховати походження нафти після ембарго Європейського Союзу, яке повністю набуде чинності наступного року.

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