Байден та його дружина висловили найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній катастрофі гелікоптера.

Президент США Джо Байден відреагував на трагедію в Броварах, де внаслідок падіння гелікоптепа загинуло 14 осіб, серед яких – вище керівництво Міністерства внутрішніх справ, співробітники ДСНС та дитина. Американський лідер та його дружина висловии співчуття родинам усіх загиблих і постраждалих в результаті авіакатастрофи.

"Ми з Джилл надсилаємо наші найглибші співчуття родинам усіх загиблих у трагічній катастрофі гелікоптера в Україні сьогодні вранці, в тому числі міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та інших високопосадовців української влади. Наші серця також з десятками цивільних осіб, які були вбиті або поранені, в тому числі з безцінними дітьми, та їхніми родинами", – йдеться в заяві, опублікованій на сайті Білого дому.

В заяві президент США також згадав роботу загиблого міністра внутрішніх справ Дениса Монастирського та його команди.

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"Монастирський та його команда були глибоко залучені до збереження демократії в Україні – як до її захисту від російської агресії, так і до життєво важливої роботи над реформами, спрямованими на зміцнення українських інституцій під час цієї війни та в майбутньому", – додав Байден.

Американський лідер наголосив, що США продовжать стояти з народом України перед обличчям трагедії, і робитимуть це так довго, скільки буде потрібно.

Трагедія в Броварах

Вранці 18 січня у Броварах Київської області на території дитячого садочка впав вертоліт. На борту, зокрема, перебувало вище керівництво МВС – міністр Денис Монастирський, його перший заступник Євген Єнін, а також держсекретар Юрій Лубкович. Ніхто з пасажирів та членів екіпажу не вижив.

Через трагічну авіакатастрофу, внаслідок якої загинуло 14 людей, зокрема, одна дитина, в Броварах оголосили триденну жалобу.

Міський голова Броварів Ігор Сапожко повідомив, що з 25 постраждалих внаслідок падіння гелікоптера госпіталізовано 15 осіб, у тому числі 6 дітей. 10 людей перебувають в опіковому центрі та ще 5 – у Броварській лікарні. За даними медиків, стан постраждалих стабільний.

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