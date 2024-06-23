Також, експерти відзначають, що Китай незадоволений співпрацею Північної Кореї та Росії.

Росія підвищує ставки у боротьбі із Заходом, підписавши пакт з Північною Кореєю, пише Apnews.

Видання відзначає, що дії правителя РФ Володимира Путіна збільшили занепокоєння у Вашингтоні та Сеулі. Оскільки вони вважають, що Росія отримує від КНДР необхідну зброю для війни проти України й натомість передає Північній Кореї технології та гроші, які збільшать можливості ядерної ракетної програми Пхеньяну.

Також, журналісти наводять слова Путіна про те, що Росія докладе зусиль в ООН, щоб пом’якшити обмеження відносно Північної Кореї. На думку видання, це стало очевидним сигналом того, що Москва може неофіційно надавати зброю КНДР, аби уникнути звинувачень у порушенні санкцій.

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Водночас видання відзначає, що Китай незадоволений посиленням співпраці між КНДР та Росією. Оскільки подібні стосунки дозволять Північній Кореї зменшити свою надмірну залежність від Пекіну. А враховуючи важливість Китаю ще й для Росії – обом сторонам пакту необхідно поводитися обережно з Пекіном, підсумовують журналісти.

КНДР та Росія: що відомо

Нещодавно Путін відвідав КНДР, де зустрівся з Кім Чен Ином. Після зустрічі Путін заявив, що, що Москва може передати Північній Кореї високоточну зброю у відповідь на посилення військової підтримки України з боку західних країн.

На думку директора Центру близькосхідних досліджень Ігоря Семиволоса, візит правителя РФ до Північної Кореї міг бути відповіддю на "наполегливе прохання" лідера КНДР Кім Чен Ина в обмін на постачання зброї Москві.

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