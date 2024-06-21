Підписавши цю угоду про взаємну оборону, Путін закріпив поворот до Північної Кореї.

Поїздка російського президента Володимира Путіна до Азії дала йому підтримку для продовження жорстокої війни в Україні і водночас занепокоїла США та їхніх союзників, зокрема Південну Корею, яка зараз розглядає можливість постачати Києву зброю, повідомляє Bloomberg.

Видання зазначає, що після своїх візитів до Північної Кореї та В'єтнаму, Путін підписав з Кі Чен Ином військовий пакт, який ще тісніше зв'язав двох супротивників США та підвищив ризик військових дій на Корейському півострові.

Агентство наголосило, що підпис такого договору між Путіним і Кімом, ймовірно, підштовхне Японію та Південну Корею до зміцнення своїх відносин і зв’язків із США, які вже стали міцнішими за останній рік. Водночас це також залишило на узбіччі Китай, який є найбільший "благодійником" Північної Кореї.

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"США та їхні союзники звинуватили Кіма у відправці мільйонів артилерійських снарядів і десятків балістичних ракет Путіну для його війни проти України. Зброя показала свої результати проти Сил оборони, оскільки поставки Києву скоротилися через те, що Конгрес США призупинив нову військову допомогу. Але, оскільки, уряд президента Володимира Зеленського зараз отримує свіжу зброю на мільярди доларів від своїх союзників США та Європи, вікно для російського прориву все звужується", - йдеться у матеріалі.

Крім того, видання додало, що Південна Корея, Японія та США засудили таку угоду між двома диктаторами, а також поставки зброї, які, на їх думку, порушують резолюції Ради Безпеки ООН. Незадовго після цього міністри закордонних справ Японії та Південної Кореї провели телефонну розмову, щоб поділитися своєю стурбованістю щодо пакту, і оголосили про посилення санкцій проти РФ. На додачу уряд Південної Кореї викликав посла Росії, щоб висловити офіційний протест.

"Ми щойно бачили дві міжнародно ізольовані країни, які формалізували співпрацю в різних сферах, багато з яких потенційно можуть порушити санкції, наприклад співпраця між Північною Кореєю та Росією в космосі та мирній ядерній енергетиці", - занепокоєно заявила Рейчел Мін’юнг Лі, регіональний менеджер із питань Open Nuclear Network у Відні, яка майже два десятиліття працювала аналітиком в Open Source Enterprise ЦРУ.

Вона також додала, що цим пактом Північна Корея здобула собі додатковий захист від зовнішніх загроз, а саме США, Південної Кореї та, можливо, навіть Китаю.

Візит Путіна до КНДР: що відомо

Як раніше писав УНІАН, 19 червня російський правитель вперше за 24 роки прилетів до КНДР та зустрівся з Кім Чен Ином. Експерти вважають, що Кім хоче отримати доступ до російських передових озброєнь та технологій.

Однак під час цього візиту лідери двох країн підписали угоду про співпрацю, яка передбачає надання взаємної допомоги в разі агресії проти одного з учасників. Водночас Кім Чен Ин стверджує, що зазначений договір має миролюбний та оборонний характер. Він назвав Росію "найчеснішим другом і соратником", а Путіна - "найдорожчим другом корейського народу".

Водночас аналітики The Wall Street Journal заявили, що військова співпраця Росії з Іраном, Північною Кореєю і Китаєм розширилася до обміну чутливими технологіями, які можуть загрожувати США та їхнім союзникам ще довго після завершення війни в Україні. За їхніми словами, РФ та інші країни відклали в сторону історичні суперечності, щоб колективно протистояти тому, що вони вважають глобальною системою, в якій домінують США.

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