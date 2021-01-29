На другому місці після росіян за кількістю переглядів опинилися українці.

Фільм-розслідування заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального "Палац для Путіна" набрав за 10 днів понад 100 мільйонів переглядів.

На цей час документальна стрічка сподобалася 4,3 мільйона глядачам.

При цьому, як повідомив директор ФБК Іван Жданов на своїй сторінці в Twitter, на другому місці після росіян за кількістю переглядів опинилися українці.

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Стрічка більш ніж у два рази обігнала інший фільм Навального "Він вам не Дімон" (2017 року випуску), який набрав 41 мільйон переглядів.

На третьому місці опинилося розслідування Навального, в якому він розмовляв з одним з ймовірних виконавців його отруєння. Відео набрало понад 26 мільйонів переглядів.

Фільм про палац Путіна: що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

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Автор: Денис Прядко