Переважна більшість людей, які подивилися фільм, знають його зміст або хоча б чули про нього (77%) не змінили ставлення до президента після прем'єри.

Фільм "Палац для Путіна. Історія найбільшого хабара" подивилися 26% дорослого населення Росії.

Читайте такожОтруєння Навального: розмову опозиціонера зі співробітником ФСБ заблокували на YouTubeПро це свідчать дані опитування "Левада-Центру".

Ще 10% знайомі з його змістом, хоч і не бачили його, а 32% чули про нього, але не знають подробиць.

31% респондентів нічого не чули про фільм.

Переважна більшість, які подивилися фільм, знають його зміст або хоча б чули про нього (77%) не змінили свого ставлення до президента після прем'єри. У 17% ставлення погіршилося, у 3% - покращилося.

Третина (33%) з тих, хто бачив фільм, знає зміст або чув про нього, впевнені, що відомості з фільму – неправда. 38% вважають, що викладене схоже на правду, але складно оцінити правдивість звинувачень. 17% впевнені в правдивості фільму.

Фільм про палац Путіна: що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, Церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

Згодом російський бізнесмен-мільярдер, близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг назвав себе власником садиби в Геленджику. Російська пропаганда поки доводить, що об'єкт недобудований, і всередині нього – «суцільний бетон».

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН