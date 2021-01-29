Mash стверджує, що відео зроблено в самому палаці Путіна під Геленджиком. Однак, в якому році воно зроблено дійсно, точно невідомо.

Російські журналісти каналу Mash заявляють, що їм нібито вдалося потрапити в палац президента Росії Володимира Путіна, про який зняв фільм заарештований опозиціонер Олексій Навальний.

Mash стверджує, що відео зроблено в самому палаці Путіна під Геленджиком. І головному редактору Максиму Іксанову навіть провели цілу годинну "екскурсію" по всіх кімнатах будинку. Проте, хто його пустив всередину, він не пояснює.

Також журналіст доводить, що в будівлі нібито "суцільний бетон" і все знаходиться "на нульовому етапі будівництва".

Але в якому році дійсно зроблено відео всередині особняка - встановити складно.

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Фільм про палац Путіна: що відомо

"Фонд боротьби з корупцією" Олексія Навального наступного дня після його затримання випустив документальний фільм про величезний палац Володимира Путіна під Геленджиком.

Площа одного лише палацу становить 17 691 квадратний метр, а площа ділянки під ним — 68 гектарів.

Крім палацу, на ділянці розташований Льодовий палац висотою з п'ятиповерховий будинок, буквально заритий під землю, церква, оранжерея на 2500 квадратних метрів, амфітеатр і 80-метровий міст через яр, що веде до чайного будиночка. У горі є спеціальний тунель, що дозволяє вийти до моря.

У Кремлі розслідування Навального щодо садиби Путіна назвали "лохотроном".

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Автор: Денис Прядко