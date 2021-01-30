Ротенберг пояснив, що придбав "палац" кілька років тому і вважає, що це місце "просто створене для того, щоб відкрити там готель".

Російський бізнесмен-мільярдер, близький друг президента РФ Аркадій Ротенберг назвав себе власником будинку в Геленджику, який, за даними Фонду боротьби з корупцією (ФБК), належить президенту Володимиру Путіну.

Про це він розповів в інтерв'ю пропагандистському Телеграм-каналу "Mash".

"Тепер це буде вже не секрет - я є бенефіціаром [цього будинку]. Там досить такий складний був об'єкт, було багато кредиторів, і мені вдалося стати бенефіціаром. Це знахідка, місце шикарне», — заявив Ротенберг.

Він уточнив, що придбав палац кілька років тому.

За словами Ротенберга, він знав «що» це "досить скандальна і важка будівля", але все одно вирішив його купити. Він також пояснив, що тільки зараз розповідає про свою власність через "людський фактор", «скандал навколо цього» і "всякі інсинуації".

"Там же немає нічого незаконного", - підкреслив він.

За словами бізнесмена, він планує побудувати на території палацу "апарт-готель", тому "там достатня кількість кімнат".

"Мені дуже подобається цей бізнес, готельний бізнес", - сказав Ротенберг.

Він додав, що надалі хоче «перетворити» місце, де знаходиться будинок, в туристичний бізнес.

"В принципі я цим вже протягом декількох років займаюся. У мене є деякі об'єкти в Криму, є об'єкти на Далекому Сході, є в нашому житті цілі в Алтаї. Я поглядаю в цьому напрямку", - пояснив Ротенберг.

"Палац" Путіна: що відомо

Команда заарештованого російського опозиціонера Олексія Навального оприлюднила на YouTube фільм-розслідування про "палац Путіна", резиденції, яка належить російському лідеру. Загальна вартість будівництва об'єкта, за оцінкою фонду, склала 100 млрд руб., а вартість будівництва основної триповерхової будівлі комплексу — $1 млрд.

Станом на 30 січня фільм набрав понад 103 млн переглядів.

За словами самого Путіна, об'єкт під Геленджиком йому не належить. У Кремлі також спростували інформацію, викладену у фільмі Навального.

29 січня Mash опублікував відео, зняте, як стверджується, всередині "палацу Путіна". У ролику йдеться, що будівля знаходиться на «нульовому етапі будівництва».

The Insider дізнався, що головний редактор Mash Максим Іксанов, який зняв відео з "палацу Путіна", живе в будинку, який належить Управлінню справами президента. Раніше видання "Проект" писало, що телеграм-канал Mash контролює Степан Ковальчук, внучатий племінник підприємця Юрія Ковальчука, близького до Путіна.

Довідка УНІАН. Аркадій Ротенберг знайомий з Путіним з дитинства – разом з ним і братом Борисом вони ходили в одну секцію з дзюдо. За версією Forbes, брати Ротенберги останні чотири роки поспіль займають друге місце в рейтингу найбагатших сімей Росії.

Генпідрядником будівництва моста через Керченську протоку в анексований Крим була компанія "Стройгазмонтаж", яка до листопада 2019 року належала Аркадію Ротенбергу, а субпідрядником – компанія "Мостотрест". Її найбільшим акціонером до 2015 року була компанія Marc O'polo Investments, що належала на 68,45% синові Аркадія Ротенберга Ігорю. Джерело Forbes стверджувало, що сім'я Ротенбергів зберегла контроль над "Мостотрестом" і після продажу.

Аркадій Ротенберг після анексії Криму був внесений до санкційних списків США і Євросоюзу як особа, близька до Володимира Путіна, а після початку будівництва моста в Крим належні йому компанії також потрапили під санкції.

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Автор: УНІАН