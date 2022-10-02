А світову спільноту Папа Римський закликав зробити все можливе, щоб покласти край війні в Україні.

Папа Римський Франциск засудив нову спробу Росії анексувати частину українських областей і закликав поважати територіальну цінність.

Як повідомляє Vatican News, понтифік висловив біль з приводу численних жертв в Україні, серед яких багато дітей.

Він заяив, що перебіг війни в Україні став настільки серйозним, нищівним і загрозливим, що викликає велике занепокоєння.

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"В дійсності, ця жахлива та неймовірна рана людства, замість того, щоб зарубцьовуватися, і далі ще більше кровоточить, загрожуючи розширитися. Мене глибоко мучать ріки крові та сліз пролиті протягом цих місяців. Я засмучений тисячами жертв, особливо, серед дітей, і великими руйнуваннями, що залишили без домівки багато людей і сімей, несучи загрозу холоду та голоду на великих територіях", - сказав Франциск.

"Певні вчинки ніколи не можна виправдати! Ніколи! Це жахливо, що світ вивчає географію України через такі назви як Буча, Ірпінь, Маріуполь, Ізюм, Запоріжжя та інші місцевості, що стали місцями невимовних страждань та страху. Що вже говорити про той факт, що світ знову стоїть перед ядерною загрозою? Це абсурд", - висловив думку понтифік.

Франциск задався питанням про те, що ще повинно трапитися? Скільки крові ще повинно пролитися, щоб людство зрозуміло, що війна ніколи не є вирішенням, а лише знищенням?

"Повторюю заклик, аби негайно досягнути припинення вогню. Нехай замовкне зброя та шукаймо умови для того, щоб розпочати переговори, здатні привести до вирішень, які не нав’язані силою, а є узгодженими, справедливими та стабільними", сказав Папа Римський.

Франциск рішуче засудив серйозну ситуацію, що останніми днями склалася через чергові дії Кремля, ситуацію, що посилює загрозу ядерної ескалації на світовому рівні.

Папа Римський звернувся до президента Російської Федерації Володимира Путіна, "благаючи його зупинити, також і з любові до свого народу, цю спіраль насильства та смерті".

Інший заклик він скерував до президента України Володимира Зеленського - бути відкритим до серйозних мирних пропозицій.

Усіх активних діячів міжнародного життя та політичних лідерів країн Франциск наполегливо просить зробити все те, що в їхніх силах, щоб покласти край війні в Україні.

Ядерні погрози Путіна

21 вересня президент РФ Володимир Путін виступив зі зверненням до росіян. У ньому він не тільки оголосив про часткову мобілізацію в Росії, але і пригрозив всьому світу ядерною зброєю.

Після цієї заяви, низка держав і установ виступили з реакцією. Зокрема представник Єврокомісії із зовнішньої політики Пітер Стано заявив, що російський президент грає в дуже "небезпечну ядерну авантюру". Він використовує ядерну зброю, як елемент свого терору і така риторика неприйнятна для ЄС.

При цьому генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг заявив, що погроза Путіна застосувати ядерну зброю була "небезпечною і безрозсудною риторикою".

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