Деяких юнаків подібним тиском він довів до самогубства.

У Британії 36-річний футбольний тренер-педофіл, прикидаючись в мережі дівчинкою, змушував хлопчиків відправляти йому фото або відео непристойного характеру.

Читайте такожУ Росії шизофренік два місяці змушував викрадену дитину дивитися порноПро це пише Lenta.ru.

З 2016 по 2020 рік Девід Вілсон заводив підроблені акаунти в Facebook і через них спілкувався з хлопчиками.

Він надіслав їм інтимні фотографії дівчат з інтернету та шантажував, змушуючи надсилати йому більш розпусні фотографії, а також фотографії своїх молодших братів і сестер.

Деяких юнаків подібним тиском він довів до самогубства. Всього чоловік зізнався у 96 злочинах, пише Daily Mail.

За даними слідства, Девід Вілсон контактував з 5 000 дітей в Британії і за кордоном, 500 з яких відправляли йому фото. Він не проявляв співчуття, навіть коли жертви благали його припинити шантаж. Розслідування у його справі зайняло три роки.

Інші новини на тему

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: УНІАН