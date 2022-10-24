Учасники саміту виступлять із засудженням спроб Росії незаконно анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі візьме участь у парламентському саміті "Кримська платформа".

Про це повідомила заступниця міністра закордонних справ України Еміне Джапарова.

Вона зазначила, що 24-25 жовтня у Загребі відбудеться історична подія - перший парламентський саміт "Кримська платформа".

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За її словами, буде більше 40 делегацій, 55 представників парламентів та міжпарламентських асамблей та понад 200 акредитованих журналістів.

"Список учасників доповнюється буквально щодня. І вже можу трохи привідкрити завісу. Однією з учасниць стане спікер Палати представників США Ненсі Пелосі. Її участь - це пряме підтвердження того, що питання деокупації Криму стоїть високо на порядку денному у Вашингтоні. А ще на заході онлайн чи офлайн будуть присутні представники всіх країн "Групи семи", додала Джапарова.

За її словами, учасники саміту виступлять із засудженням спроб Росії незаконно анексувати Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

Говорячи про об'єднання великої кількості держав на підтримку України, Джапарова зазначила, що з цього приводу має два висновки.

"Перший - мрії здійснюються: ідея, викладена на одному аркуші паперу, перетворилася в глобальну ініціативу. Другий - з такою підтримкою повернення Криму близьке, як ніколи", - наголосила вона.

Кримська платформа

Як повідомляв УНІАН,23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" із метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

Участь в другому саміті Міжнародної "Кримської платформи" 23 серпня 2022 року взяли близько 60 країн і міжнародних організацій. Учасники другого саміту закликали Росію забезпечити негайне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

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