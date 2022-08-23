Вони наголошують, що усі винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності.

Учасники міжнародної "Кримської платформи" закликають Росію забезпечити негайне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Про це йдеться у спільній заяві учасників, опублікованій на сайті президента України.

"Ми, учасники міжнародної "Кримської платформи", залишаємося відданими суверенітету, політичній незалежності, єдності й територіальній цілісності України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що поширюються і на її територіальні води. Ми підтверджуємо нашу рішучість продовжувати тиск на Росію, щоб негайно припинити тимчасову окупацію Автономної Республіки Крим і міста Севастополя для відновлення контролю України над її територією", - йдеться у тексті.

Учасники саміту засуджують неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії та її агресивну війну проти України, особливо використання нею тимчасово окупованого Кримського півострова та українських територіальних вод для війни проти України.

"Ми рішуче засуджуємо широке використання Росією військової авіації та військових кораблів для ракетних ударів і нападів на цивільне населення та українську цивільну інфраструктуру. Ми також засуджуємо використання Криму для агресії та військового вторгнення в південні українські регіони", - підкреслюється у заяві.

Усі винні у воєнних злочинах повинні бути притягнуті до відповідальності, наголошують учасники "Кримської платформи".

"Посилаючись на резолюцію ES-11/1 Генеральної Асамблеї ООН, ухвалену 2 березня 2022 року, ми закликаємо Росію забезпечити негайне та безумовне виведення всіх своїх військових сил і військової техніки з усієї території України в межах її міжнародно визнаних кордонів", - сказано в тексті заяви.

Учасники заходу шкодують, що на цьому тлі ситуація в тимчасово окупованому Криму ще більше погіршилася. Вони стурбовані посиленням репресивних заходів з боку російської окупаційної влади, включно з порушенням прав корінних кримських татар, що серйозно загрожує їхній здатності повною мірою користуватися своїми правами людини, підтримувати та розвивати свою культуру, освіту й самобутність.

"Ми також стурбовані агресивним нав'язуванням навчання російською мовою, російських навчальних програм та матеріалів, а також спробами використати освітню систему для пропаганди служби у збройних чи допоміжних силах Російської Федерації серед дітей", - йдеться в заяві.

Учасники саміту закликають Росію дотримуватися своїх зобов'язань згідно з міжнародним гуманітарним правом, негайно і без жодних умов звільнити несправедливо утримуваних у Криму та на території Росії українських в'язнів, зокрема першого заступника голови Меджлісу кримськотатарського народу Нарімана Джелялова, та виконати наказ Міжнародного суду ООН від 19 квітня 2017 року утриматися від збереження заборони на діяльність Меджлісу та забезпечити повний і безперешкодний доступ до Криму для передбачених регіональних і міжнародних моніторингових механізмів.

"Ми засуджуємо продовження практики незаконного призову жителів Криму до збройних сил Росії, а також, за наявними повідомленнями, їх примусове залучення до наступальних військових дій Росії проти України", - наголошується в заяві.

Крім того, учасники "Кримської платформи" засуджують переселення Росією своїх громадян на півострів з метою насильницької зміни демографічної структури населення Криму у явному намаганні поглибити його окупацію та контроль.

Вони також глибоко стурбовані численними повідомленнями про примусове переміщення Росією громадян України, зокрема цивільних осіб і військовополонених, серед яких і кримські татари, з південних і східних регіонів України до Криму та Росії.

Серед іншого учасники саміту засуджують захоплення Росією українських портів; визнають, що посилення мілітаризації Криму Росією і далі негативно впливає на безпекову ситуацію в Чорноморському регіоні; засуджують зафіксовані спроби Росії торгувати вкраденим зерном і металопродукцією з України.

"Ми засуджуємо спроби Росії силою інтегрувати частини української території, які зараз перебувають під контролем російських збройних сил у результаті їхнього незаконного вторгнення. Будь-які спроби перекроїти кордони України силовим шляхом є явним порушенням міжнародного права, включно зі Статутом ООН, а також Конституції України, вони ще більше підривають суверенітет і територіальну цілісність України й не будуть визнані", - додали автори заяви.

Як писав УНІАН, 23 серпня 2021 року у Києві голови делегацій понад 40 країн і міжнародних організацій започаткували "Кримську платформу" з метою припинення російської окупації півострова мирними засобами.

23 серпня стартував другий саміт "Кримської платформи". У заході взяли участь вже майже 60 країн-учасниць. До платформи долучились представники країн Азії та Південної Америки.

Цьогоріч "Кримська платформа" буде продовжена восени у Хорватії парламентським самітом.

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