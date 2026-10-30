Пентагон порадив деяким країнам Європи не 'дратувати' Росію, - Reuters

У відомстві вважають, що заяви європейців про те, що Росію "загнали в кут як щура" - це непотрібна риторика.

Посадовці Пентагону порадили кільком країнам НАТО пом’якшити висловлювання стосовно Росії і тієї загрози, яку вона становить для Європи.

Американські чиновники вважають, що заяви деяких європейських лідерів і посадовців підривають безпеку на континенті, повідомляє Reuters з посиланням на обізнані джерела. Зазначається, що попередження із закликом зважувати публічні заяви щодо РФ отримали Литва, Латвія і Естонія.

Видання зауважило, що подібні рекомендації з'явились саме тоді, коли Білий дім активізував переговорний процес щодо припинення війни в Україні.

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Але в самом Пентагоні коментувати ситуацію відмовились. Зокрема, у відповідь на прохання надати коментар, посадовець Пентагону відзначив: "Приватні розмови між союзниками є саме такими, тому ми не будемо коментувати ці звинувачення".

Але, одне з джерел видання деталізувало, що увагу американських чиновників привернули коментарі європейських лідерів про те, що Росія "загнана в кут" і вдається до дедалі більш відчайдушних заходів, оскільки її досягнення на полі бою сповільнилися.

Джерела відзначили, що попередження на адресу європейських країн робив заступник голови Пентагону з політичних питань Елбрідж Колбі.

За словами одного обізнаного джерела, Колбі нещодавно сказав балтійському чиновнику, що не слід "дратувати" росіян. Також Колбі вказав європейцям, що заяви на кшталт того, що Росію "загнали в кут як щура" - це непотрібна риторика.

Відносини США і Росії

Як повідомляв УНІАН, за даними телеканалу CNN, адміністрація президента США Дональда Трампа та Кремль обговорюють можливе скасування американських санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який має багатомільярдні активи.

На думку французького видання Le Monde, поступки США у питанні санкцій проти Росії посилюють позиції Кремля й віддаляють перспективу мирного врегулювання війни проти України.

За даними видання The Wall Street Journal, українські військові тимчасово припинили атаки на російські нафтопереробні заводи після кількох тижнів тиску з боку президента США Дональда Трампа.

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