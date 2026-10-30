США та Росія обговорюють скасування санкцій проти багатомільярдного фонду Кремля, – CNN

Адміністрація Дональда Трампа обговорює з Кремлем зняття обмежень із багатомільярдного Російського фонду прямих інвестицій.

Адміністрація президента США Дональда Трампа та Кремль обговорюють можливе скасування американських санкцій проти Російського фонду прямих інвестицій (РФПІ), який має багатомільярдні активи. Це може стати черговою поступкою Вашингтона Москві на тлі переговорів щодо припинення війни в Україні.

Про це повідомляє CNN із посиланням на заяви помічника правителя Росії Володимира Путіна з питань зовнішньої політики Юрія Ушакова та американського чиновника.

Ушаков заявив журналістам, що переговори зі США щодо скасування санкцій проти державного інвестиційного фонду тривають уже певний час. За його словами, генеральний директор РФПІ та спеціальний посланець Путіна Кирило Дмитрієв активно взаємодіє з американськими чиновниками з цього питання.

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"Яким буде результат, я не знаю", – додав помічник російського правителя.

Американський чиновник підтвердив, що адміністрація Трампа розглядає відповідну можливість. За його словами, Дмитрієв був корисним посередником для американських переговорників у процесі обговорення припинення війни в Україні.

"Адміністрація проводить звичайний процес оцінки заяви РФПІ про виключення зі списку, щоб покращити відносини між США та Росією та допомогти припинити війну", – заявив чиновник.

Санкції проти Росії послаблюють

Адміністрація колишнього президента США Джо Байдена запровадила обмеження проти РФПІ після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року. Тоді фонд назвали фактично таємним фінансовим інструментом Володимира Путіна та його найближчого оточення.

Можливе зняття санкцій із РФПІ відбувається на тлі інших рішень американського президента, які викликали критику у Вашингтоні та занепокоєння серед західних союзників США.

Раніше цього місяця Трамп оголосив про домовленість, яка дозволить експортувати російське дизельне пальне на світові енергетичні ринки. Також він скасував черговий пакет санкцій, пов'язаних із продажем російського викопного палива, який щойно був підписаний.

Крім того, було відкладено законодавчу ініціативу, яка передбачала запровадження мит до 100% на товари з країн, що є найбільшими покупцями російської нафти та газу. Йшлося про п'ять найбільших імпортерів російської сировини, продаж якої має важливе значення для фінансування російської військової машини.

Угода щодо дизельного пального передбачає шестимісячне призупинення санкцій на його експорт, щоб дозволити продаж за ринковими цінами. Водночас експерти сумніваються, що це суттєво вплине на світові ринки дизельного пального.

Росія заборонила експорт дизельного пального на початку липня після того, як удари українських безпілотників по її нафтопереробних заводах спричинили масштабний дефіцит пального в країні.

Білий дім намагається стримати ціни на пальне перед виборами у США

За інформацією CNN, адміністрація Трампа прагне послабити тиск на ціни на нафту та дизельне пальне у Сполучених Штатах напередодні проміжних виборів, які відбудуться наступного тижня.

Сам американський президент пояснив рішення послабити частину санкцій необхідністю зберегти Росію за столом переговорів.

"Я веду переговори про мир у війні між Росією та Україною і не хочу робити нічого, що може безглуздо відштовхнути Росію від столу переговорів", – написав Трамп у Truth Social 18 жовтня.

Водночас американський президент звинувачував Україну у високих світових цінах на пальне та посилював тиск на Володимира Зеленського, вимагаючи припинити удари по російських нафтопереробних заводах. Це відбувається попри продовження російських атак на українські міста, села та енергетичну інфраструктуру.

У Києві та Європі побоюються нових поступок Москві з боку США

На тлі зближення Вашингтона та Москви в Києві й європейських столицях посилюється занепокоєння, що адміністрація Трампа може піти на подальші поступки Росії, намагаючись домогтися від Путіна згоди на мирну угоду.

Київ давно закликає до посилення санкцій проти російського експорту енергоносіїв, оскільки доходи від їхнього продажу допомагають Москві фінансувати війну.

Мирні переговори

Минулого тижня російський президент заявив, що Кремль готовий відновити тристоронні мирні переговори між Росією, США та Україною після середини листопада.

За словами Путіна, це може відбутися на прохання спеціального представника США Стіва Віткоффа, який зустрічався з російським лідером у Санкт-Петербурзі.

Президент Володимир Зеленський, у свою чергу, зазначив, що сторони справді домовилися про тристоронню зустріч на технічному рівні. За його словами, наразі дата зустрічі невідома, однак США хочуть провести її якнайшвидше.

За даними The Economist, США прагнуть швидко відновити переговори щодо мирної угоди, яка може включати демілітаризовану зону на Донбасі, інвестиції для України та її вступ до ЄС в обмін на відмову від членства в НАТО. Українські посадовці побоюються, що економічні інтереси США та Росії, зокрема послаблення санкцій і відновлення енергетичної співпраці, можуть переважити питання безпеки та справедливого миру для України.

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