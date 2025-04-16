Рубіо та Віткофф летять у Францію для переговорів про Україну, - Politico

За даними кількох інформованих джерел, посадовці прибудуть у Париж ще цього тижня.

Цього тижня держсекретар США Марко Рубіо та спецпредставник Дональда Трампа щодо врегулювання конфліктів в Україні та секторі Газа Стів Віткофф прибудуть до Парижа. Про це повідомили два джерела, обізнані з планами делегації, пише Politico.

Віткофф має зустрітися з президентом Франції Еммануелем Макроном, тоді як Рубіо планує переговори з міністром закордонних справ Франції Жаном-Ноелем Барро.

Американський чиновник, який побажав залишитись анонімним через відсутність повноважень говорити з пресою, підтвердив, що Рубіо дійсно буде в Парижі цього тижня, після чого вирушить до Африки.

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Один із представників, знайомий з підготовкою візиту, зазначив, що в центрі переговорів будуть Україна, Іран і торговельна політика - зокрема у світлі останніх заяв Трампа щодо можливого запровадження нових мит.

Зустріч Віткоффа з Макроном відбудеться невдовзі після візиту американського посланника до Москви, де він мав розмову з правителем Росії Володимиром Путіним. Метою зустрічі було обговорення потенційного перемир’я в Україні, після того як американо-російські переговори з цього приводу зіштовхнулися з серйозними труднощами.

Як зауважив прессекретар Білого дому, візит до Москви є "ще одним кроком у переговорному процесі щодо припинення вогню", навіть попри "розчарування" Трампа.

Французький президент, зі свого боку, відіграє ключову роль у просуванні ідеї надання гарантій безпеки Україні. Йдеться зокрема про можливе розгортання в країні іноземного контингенту військ у разі досягнення перемир’я.

Питання мит обіцяє стати головним у переговорах. Минулого тижня президент Макрон заявив, що рішення Трампа призупинити його найбільш жорсткі мита на 90 днів створює лише "крихку" паузу в напруженості.

Переговори щодо України - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп вірить у те, що Росія хоче завершити війну в Україні. Таку заяву зробила прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт під час брифінгу.

"Як сказав учора ввечері посланник президента Стів Віткофф, він вірить, що Росія хоче закінчити цю війну, і президент теж у це вірить. У Росії є стимул для завершення цієї війни", - сказала вона.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не запроваджуватиме санкції проти Росії після ракетного удару по Сумах, який окупанти завдали 13 квітня.

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