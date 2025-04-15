Удар по Сумах: Трамп заявив, що не каратиме Росію санкціями

Натомість він заявив, що вже наклав санкції на газопровід "Північний потік-2" і начебто зупинив його.

Президент США Дональд Трамп не запроваджуватиме санкції проти РФ після кривавої атаки на Суми, внаслідок чого загинуло 35 людей. Про це він заявив під час зустрічі з президентом Сальвадору Наїбом Букеле.

Відповідаючи на запитання, чи покарають Росію санкціями за цю атаку, Трамп сказав, що вже наклав санкції на газопровід "Північний потік-2" і начебто зупинив його.

"Це був великий трубопровід, який проходить через Європу. Я його зупинив. Це російський трубопровід, певно, найбільший у світі, який іде до Німеччини. І я зупинив його", - заявив Трамп.

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Удар РФ по Сумах

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня вранці у Вербну неділю російські загарбники скоїли воєнний злочин і застосували дві балістичні ракети типу "Іскандер-М"/KN-23 для удару по центру міста Суми. Жертвами удару стали понад 30 осіб, серед загиблих є діти. Ще десятки людей постраждали.

За даними начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, удару завдали російські 112 та 448 ракетні бригади із території Воронезької області (населений пункт Ліски) та Курської області (н.п. Леженьки).

Водночас, Трамп заявив, що удар по Сумам був жахливим, і що йому сказали, що "вони зробили помилку". Водночас, президент США не уточнив, хто саме зробив помилку.

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