Держсекретар США сподівається, що Росія погодиться з цим.

Режим припинення вогню в Україні може бути встановлений протягом кількох днів, якщо РФ на нього погодиться. Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, пише The New York Times.

Зазначається, що він планує змусити дипломатів із країн-союзників G7 зосередитися на припиненні війни на зустрічі цього тижня в Канаді.

"Ось як ми хотіли б, щоб виглядав мир через кілька днів: жодна зі сторін не стріляє одна в одну - ні ракетами, ні снарядами, ні кулями, нічим, ні артилерією. Стрілянина припиняється, бойові дії припиняються, і починаються розмови", - сказав держсекретар.

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За його словами, офіційні особи США планують "зв'язатися" з російськими офіційними особами в середу, щоб обговорити пропоноване припинення вогню.

"Якщо їхня відповідь буде негативною, це буде вкрай сумно, і це прояснить їхні наміри", - додав він.

Рубіо зазначив, що коли він, Волц і Стів Віткофф зустрічалися з російськими офіційними особами в Саудівській Аравії минулого місяця, здавалося, що росіяни були відкриті для ідеї врегулювання війни:

"Вони висловили готовність за правильних обставин, які вони не визначили, покласти край цьому конфлікту".

Він сказав, що однією з його головних цілей на зустрічі G7 було об'єднання інших країн - Великої Британії, Канади, Франції, Німеччини, Італії та Японії - є створення єдиного фронту із заохочення мирних переговорів.

За його словами, що "ідеальною заявою" за підсумками зустрічі "було б те, що Сполучені Штати зробили добру справу для миру, просунувши цей процес уперед, і тепер ми всі з нетерпінням чекаємо на відповідь Росії та наполегливо закликаємо її розглянути питання про припинення всіх воєнних дій, щоб люди перестали гинути, щоб припинилися кулі та щоб почався процес пошуку постійного миру".

Він сказав, що українські чиновники хочуть забезпечити розгляд кількох питань на будь-яких переговорах, включно з обміном військовополоненими, звільненням українських дітей, викрадених Росією, і гуманітарною допомогою.

На запитання про те, яка позиція США щодо запиту України про гарантії безпеки, щоб допомогти стримати будь-які майбутні напади Росії, Рубіо просто сказав, що стримування буде частиною мирних переговорів.

Рубіо сказав, що європейські обіцянки забезпечити безпеку України також будуть частиною мирних переговорів. Він зазначив, що незрозуміло, коли ці країни стануть більш залученими в переговори, хоча європейські країни наполягали на тому, що вони будуть центральними гравцями у врегулюванні, якщо таке станеться.

Держсекретар применшив будь-які припущення про те, що він зіткнеться з ворожістю з боку американських союзників через нещодавні тарифи президента Трампа.

Зустріч у Саудівській Аравії

Рубіо і Майкл Волц, радник Білого дому з національної безпеки, у вівторок зустрічалися з українськими офіційними особами в Джидді, Саудівська Аравія, щоб обговорити, як почати переговорний процес із Росією для припинення війни.

Після зустрічі у вівторок українські офіційні особи заявили, що погодилися на американську пропозицію про 30-денне тимчасове припинення вогню.

Президент США Дональд Трамп заявив, що отримав "позитивні сигнали про перемир'я" в Україні. Він додав, що зараз американські чиновники вирушили до Росії, щоб обговорити запропоновану 30-денну паузу в бойових діях. Також Трамп повторив тезу про те, що сподівається на припинення вогню, але тепер це залежить від Росії.

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