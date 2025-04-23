Європейці хочуть спочатку припинення вогню і гарантій безпеки, перш ніж обговорювати території.

Україна та європейські держави хочуть отримати запевнення в тому, що Росія готова погодитися на припинення вогню, щоб надати простір для переговорів щодо остаточної мирної угоди. Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

"Вони також хочуть бути впевнені, що Москва готова прийняти угоду, яка включатиме гарантії безпеки від західних партнерів України, що дасть змогу Києву зберегти достатньо укомплектовану й оснащену армію", - сказано в статті.

Зазначається, що це остання спроба вплинути на переговори, які залишили Європу під тиском, оскільки Вашингтон наполягає на угоді з президентом РФ Володимиром Путіним і намагається нав'язати Києву жорсткі умови.

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"Європейці стривожені тим, що в поспіху з припиненням бойових дій шанси можуть дедалі більше складатися проти Києва. Хоча Україна заявила, що готова погодитися на безумовне припинення вогню, Росія воліє, щоб переговори були зосереджені на остаточних умовах угоди", - пише Bloomberg.

На їхню думку, тривожною подією для Києва стало те, що переговори в Лондоні між вищими посадовими особами США, України та великих європейських держав були знижені до рівня зустрічей технічного рівня після того, як держсекретар США Марко Рубіо відклав свій візит. Спеціальний посланник Трампа Стів Віткофф, який також мав узяти участь, натомість вирушив до Москви після того, як уже тричі відвідав Путіна з моменту інавгурації.

"Мирний план" Трампа

США представили "мирний план" щодо завершення війни в Україні, який включає визнання США Криму як частини Росії і неофіційне визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення 2022 року.

Джерело, близьке до українського уряду, сказало виданню Axios, що Київ вважає цю пропозицію вкрай упередженою щодо Росії.

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