Саме турецька сторона запропонувала обмін полоненими 1000 на 1000

На переговорах у Стамбулі російська сторона відмовилася вести переговори в присутності представників Америки, проте представники Туреччини були присутні на зустрічі, пише CNN.

Турецький чиновник заявив виданню, що переговори між Україною і Росією були "більш позитивними, ніж очікувалося".

"Вони були більш позитивними, ніж очікувалося. Вони не використовували обвинувальну мову", - сказав він.

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Російська команда зажадала, щоб Київ вивів війська з Донецька, Луганська, Запоріжжя та Херсона - чотирьох регіонів, які Росія намагалася незаконно анексувати у 2022 році. Турецький чиновник заявив, що вимога Росії про те, щоб Україна вивела війська з території, яка все ще перебуває під її контролем, була зроблена "в контексті розмови про припинення вогню".

"У момент, коли здавалося, що ситуація зайшла в глухий кут, ми запропонували обмін військовополоненими, який включатиме три категорії - дітей, цивільних осіб і солдатів. Українська сторона вийшла на зв'язок (з вищим керівництвом), щоб отримати схвалення на це", - сказав турецький чиновник.

При цьому він зазначив, що російській команді "здавалося, потрібно було менше консультуватися, ніж українцям".

Переговори в Стамбулі

У Туреччині відбулися перші з 2022 року прямі переговори між Україною і Росією. Після зустрічі міністр оборони Рустем Умеров повідомив, що найближчим часом відбудеться великий обмін полоненими за формулою "1000 на 1000".

Крім того, ЗМІ розкрили вимоги Росії на переговорах у Стамбулі. Як повідомило українське джерело для Reuters, вимоги Москви в Стамбулі є нереалістичними і "виходять далеко за межі того, що обговорювалося раніше".

Зокрема, під час переговорів росіяни зажадали виведення українських військ з областей, які РФ частково захопила. За словами представників Росії, це є умовою країни для припинення вогню.

Російська сторона заявила, що "задоволена результатом" і взяла до уваги запит Києва на зустріч між президентом Володимиром Зеленським і Путіним.

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