Наразі точно невідомо, де проведуть таку зустріч.

Європейські країни та США можуть долучитися до наступного раунду прямих переговорів між представниками України та Росії. Про це на брифінгу повідомила головна речниця Єврокомісії Паула Піньо.

За її словами, вчора, 19 травня, президент США Дональд Трамп поінформував деяких європейських лідерів, у тому числі президентку Єврокомісії Урсулу фон дер Ляєн, про телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Вона назвала це "позитивним" моментом.

Речниця відзначила, що цей зв'язок став результатом послідовних зусиль і взаємодії за участі різних європейських лідерів щодо підтримання прямої комунікації зі США щодо війни, яку Росія веде проти України, та необхідності припинення вогню.

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"Ми ділимося з президентом Трампом розумінням ситуації з точки зору стурбованості Європи, і це інформування показує зацікавленість президента Трампа у підтриманні взаємної поінформованості. Тепер, що стосується наступних кроків, – і саме тому це була гарна ініціатива, – було погоджено, що мають бути прямі переговори між Україною і Росією за участю європейських колег і США", – сказала Піньо.

Водночас, за її словами, ще треба визначити, де ті переговори можуть відбутися.

Розмова Трампа і Путіна

Як повідомляв УНІАН, 19 травня президент США Трамп провів окремі телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським, російським диктатором Володимиром Путіним, а також групою європейських лідерів.

Розмова між Трампом і Путіним тривала близько двох годин. Як наголосив американський лідер після розмови, Росія і Україна "негайно" почнуть переговори про припинення вогню і про повне закінчення війни.

При цьому, як заявив Путін, припинення вогню з Україною можливе після "досягнення відповідних домовленостей". За словами ініціатора війни проти України, Росія запропонує та готова працювати з українською стороною над "меморандумом" щодо можливого майбутнього мирного договору з визначенням низки позицій.

Своєю чергою, президент України Володимир Зеленський повідомив, що закликав Трампа подумати про запровадження нових санкцій та застосувати їх, якщо Росія виступатиме за продовження війни. Український лідер дійшов висновку, що для Трампа найважливішим є досягнення прямих перемовин між Києвом та Москвою.

Також розглядається можливість нової зустрічі усіх команд – США, України, Росії та європейських країн. Вона може пройти в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

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