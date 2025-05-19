Він закликав його не вирішувати нічого щодо України без самої України.

Президент України Володимир Зеленський розповів, про що говорив під час телефонної розмови з американським лідером Дональдом Трампом.

Він підняв питання припинення вогню та готовності Сполучених Штатів Америки піти на більш серйозні санкційні кроки. Зеленський закликав Трампа подумати про введення нових санкцій та застосувати їх, якщо Росія виступатиме за продовження війни:

"Я попросив його перед його розмовою з Путіним не приймати рішень про Україну без нас. Для нас це принципові і дуже важливі речі".

За словами Зеленського, вже після розмови з Путіним американський президент понад годину говорив із ним, президентом Франції Еммануелем Макроном, прем'єркою Італії Джорджею Мелоні, лідером Фінляндії Александром Стуббом, канцлером Німеччини Фрідрихом Мерцом та очільницею Єврокомісії Урсулой фон дер Ляєн.

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Український лідер дійшов висновку, що для Трампа найважливішим є досягнення прямих перемовин між Києвом та Москвою. Той чекатиме від Москви "сигналів" про те, якими можуть бути припинення вогню та їхні наступні кроки:

"Я попросив президента Трампа, що якщо бачення російської сторони буде не підтримано українською, то ми б хотіли мати можливість про це поговорити. І щоб Сполучені Штати Америки мали можливість розглядати це як небажання саме російської сторони закінчити війну".

Зеленський зазначив, що це лише загальні речі, тому наразі він проговорює можливість запровадження серйозних, сильних санкцій. Також розглядається можливість нової зустрічі усіх команд - США, України, Росії та європейських країн. Вона може пройти в Туреччині, Ватикані або Швейцарії.

Трамп поговорив із Путіним

Як відомо, тривала розмова між Дональдом Трампом та Володимиром Путіним могла залишити відчуття розчарування як у Києві, так і в європейських столицях.

Під час телефонної розмови Трамп повідомив про початок "негайних" переговорів між Росією та Україною щодо припинення вогню, а також запропонував Ватикан як майданчик для мирних перемовин.

Тим часом у Європі очікували від президента США чіткішої позиції - зокрема, підтвердження попередньої заяви про нові санкції у разі відмови Росії від конструктивного діалогу. Ці санкції мали стати серйозним важелем тиску, але в розмові з Путіним Трамп їх не згадав.

Кремлівський правитель, у свою чергу, назвав розмову "відвертою та змістовною" й знову нагадав про низку вимог до України, щоб Росія погодилася на припинення вогню. Він не дав жодних обіцянок щодо припинення бойових дій, натомість заявив про готовність "опрацьовувати можливі параметри мирної угоди".

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