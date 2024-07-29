Вступити в переговори не означає піти на поступки, зазначає він.

Досягнута точка, коли мають розпочатися переговори між Україною та Росією. Виведення російських військ з окупованих територій не має бути передумовою для цього.

Про це в інтерв'ю Le Monde сказав президент Фінляндії Александр Стубб. За його словами, бажання України бачити російську сторону на другому саміті миру є "правильним розігруванням карт" президентом Володимиром Зеленським.

"Від самого початку він хотів перехопити ініціативу в дискусійному процесі. Зараз м'яч на полі Росії. Україна і Зеленський перебувають у набагато сильнішій позиції, ніж два місяці тому. Вони отримують обладнання та бюджети, необхідні для утримання своїх позицій. Ми більше не перебуваємо в ситуації, близькій до відчаю, в якій ми були навесні з блокуванням американської допомоги і труднощами Європи в доставці обладнання до Києва. Також немає ніякого російського прориву", - пояснив Стубб. Відео дня

На питання, чи настав час говорити про переговори чи територіальні поступки з боку України, президент Фінляндії відповів, що необхідно розрізняти можливий дискусійний процес та мир.

"Вступити в переговори не означає піти на поступки. Для успіху цього процесу Зеленському потрібні чотири елементи. Перше - це території, які зараз окуповані Росією, і це буде його єдиним рішенням. По-друге, Україні потрібні гарантії безпеки. І тут ми можемо допомогти через двосторонні угоди та можливий шлях до НАТО і, звичайно, до Європейського Союзу. По-третє, має бути забезпечено правосуддя для переслідування російських воєнних злочинців. І, нарешті, Зеленський потребує підтримки, щоб відновити свою країну", - додав він.

Для Фінляндії є очевидним, що для досягнення миру Росія повинна вивести війська з України, однак це не можна розглядати як попередню умову, каже Стубб.

"Ми повинні переконати країни Півдня, що те, що робить Росія - це імперіалізм. В їхніх інтересах покласти край цьому конфлікту. Якби Сі Цзіньпін хотів зупинити війну, він міг би зателефонувати Путіну і сказати йому: "Досить!". Китай міг би зробити багато, щоб покласти край бойовим діям, тому що він має сильну позицію по відношенню до Росії", - зазначив політик.

Другий саміт миру

Як відомо, раніше президент Володимир Зеленський казав, що Росія має бути присутня на наступній зустрічі щодо досягнення миру в Україні. За його словами, це означатиме, що Москва хоче завершити війну.

В Росії постійно запевняють, що прагнуть мирних переговорів, однак критикують усі зусилля України. На перший саміт миру Москву не кликали, однак там сказали, що все одно б не відвідали його.

Після заяви президента про те, що РФ має бути присутня на наступній зустрічі, там сказали, що не збираються цього робити.

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