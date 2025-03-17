Американський президент зазначив, що хоче подивитися, чи зможе покласти край війні в Україні.

Президент США Дональд Трамп планує поговорити з російським диктатором Путіним у вівторок.

"Я поговорю з Путіним у вівторок. За вихідні було виконано багато роботи", - сказав Трамп журналістам на борту президентського літака, повідомляє Reuters.

"Ми хочемо подивитися, чи зможемо ми покласти край цій війні. Можливо, зможемо, можливо, ні, але я думаю, що у нас дуже хороші шанси", - додав він.

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Зустріч Путіна і Трампа

16 березня помічник Путіна Юрій Ушаков повідомив, що РФ і США ведуть підготовку до майбутньої зустрічі президента США Дональда Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним. Він додав, що контакти між двома країнами підтримуються, але поки не на рівні глав держав.

Крім того, 13-14 березня спецпосланець США Стів Віткофф був із візитом у Москві для переговорів із Путіним. За результатами цієї зустрічі у США заявили про "обережний оптимізм".

А держсекретар США Марко Рубіо поговорив із главою МЗС РФ Сергієм Лавровим. Вони обговорили "кроки за підсумками зустрічей у Саудівській Аравії і домовилися продовжити роботу з відновлення зв'язку між США і РФ".

За даними західних ЗМІ, незацікавленість Путіна в припиненні вогню в Україні ставить велике завдання перед США. При цьому здатність Трампа змусити Путіна піти на поступки не очевидна.

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