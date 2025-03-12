Українці будуть захищати суверенітет і незалежність.

Президент України Володимир Зеленський наголошує, що Україна не дозволить забути про злочини Російської Федерації і не визнає окуповані території російськими.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Зеленський сказав на брифінгу.

Глава держави наголосив, що у контексті "червоних ліній", він, як президент, і українці, як громадяни своєї країни, не будуть порушувати Конституцію Україну, а будуть захищати суверенітет і незалежність, захищати людей і землю.

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"Нам дуже непросто проти такого ворога битись. Це зрозуміло. Але сьогодні ми воюємо за нашу незалежність. Тому, визнавати будь-які окуповані території Російською Федерацією ми не будемо. Це факт. Наші люди бились за це. Наші герої гинули. Скільки поранених, скільки усього пройшло. Тому, ніхто про це забувати не буде", - наголосив Зеленський.

Він вважає найголовнішою "червоною лінією", що про це ніхто забувати не буде.

"Ми нікому не дамо забути про цей злочин проти України", - наголосив Зеленський.