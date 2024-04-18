Він наголосив, що Німеччина має зробити все можливе, щоб допомогти нашій країні.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на останні невдачі України на фронті, все ще вірить, що перемога України у війні проти Росії можлива.

Як пише Tagesschau, Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна ще виграти війну з Росією.

"І ми маємо зробити все можливе, щоб цього досягти", – підкреслив міністр оборони.

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Він додав, що саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли справа доходить до передачі зброї зі складів Бундесверу.

Пісторіус також застеріг від послаблення в політиці безпеки в результаті війни в Україні. "Те, чого ми досягли досі, не може і не повинно бути всім. Тому що президент Росії Володимир Путін шукає і використовує кожну слабкість", - сказав він.

Німеччина і війна в Україні

Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні "не буде короткою", і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.

Водночас Шольц, відповідаючи на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказав, що "наразі ніхто не може відповісти на це запитання", водночас наголосивши, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки це необхідно". На запитання, яка стратегія перемоги України, канцлер відповів - "перешкодити Путіну виграти цю війну".

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