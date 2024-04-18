Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що, незважаючи на останні невдачі України на фронті, все ще вірить, що перемога України у війні проти Росії можлива.
Як пише Tagesschau, Пісторіус ствердно відповів на запитання, чи може Україна ще виграти війну з Росією.
"І ми маємо зробити все можливе, щоб цього досягти", – підкреслив міністр оборони.
Він додав, що саме тому Німеччина "досягає больового порогу", коли справа доходить до передачі зброї зі складів Бундесверу.
Пісторіус також застеріг від послаблення в політиці безпеки в результаті війни в Україні. "Те, чого ми досягли досі, не може і не повинно бути всім. Тому що президент Росії Володимир Путін шукає і використовує кожну слабкість", - сказав він.
Німеччина і війна в Україні
Раніше Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що війна в Україні "не буде короткою", і Заходу доведеться ще довго озброювати нашу країну.
Водночас Шольц, відповідаючи на запитання, коли може закінчитися війна в Україні, сказав, що "наразі ніхто не може відповісти на це запитання", водночас наголосивши, що Німеччина підтримуватиме Україну "стільки, скільки це необхідно". На запитання, яка стратегія перемоги України, канцлер відповів - "перешкодити Путіну виграти цю війну".