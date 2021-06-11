До початку візиту Байден поспілкувався телефоном з Зеленським.

Перша леді Сполучених Штатів Джилл Байден прокоментувала майбутню зустріч свого чоловіка з російським главою Володимиром Путіним, що відбудеться у рамках першої закордонної поїздки Джо Байдена у статусі президента.

Про це пише Reuters.

10 червня (за київським часом) подружжя Байденів прилетіло до Великої Британії – звідти почалось закордонне турне американського глави. Джо Байден, виступаючи на авіабазі перед військовими, пообіцяв об’єднати глобальні демократії й залишив Путіну послання.

Байден також мав зустріч з прем’єром Борисом Джонсоном. Попереду ще зустріч з лідерами G7, після чого американці зустрінуться з королевою Єлизаветою за чаєм у Віндзорському палаці.

Читайте такожРосія обмежила свободу пересування дипломатів США на території країниДжилл Байден заявила журналістам, що дуже чекає прийому у Єлизавети. На запитання, що вона думає про майбутню зустріч свого чоловіка з Путіним, перша леді відповіла: «О, дідько. Він занадто підготовлений».

Зустріч Байдена і Путіна відбудеться 16 червня у Женеві. Попередньо відомо, що американський лідер порушить питання кібератак росіян та безпеку у Європі (в цьому контексті йтиметься і про війну в Україні).

До початку візиту президент США мав телефонну розмову з українським колегою Володимиром Зеленським, у якій він заявив про підтримку суверенітету України.

На тлі майбутньої зустрічі з Путіним Вашингтон оголосив про відмову від санкцій проти оператора «Північного потоку-2». Але згодом державний секретар США Ентоні Блінкен все ж зауважив, що Сполучені Штати можуть переглянути своє рішення щодо цього.

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Автор: Яна Ставська