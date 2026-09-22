Уряд Угорщини заблокував сховище для української нафти: Мадяр виступив з різкою заявою

Заява пролунала одразу після підписання меморандуму між сторонами про можливе зберігання стратегічних запасів української нафти в Угорщині.

Прем'єр-міністр Угорщини Петер Мадяр заявив, що доки при владі перебуває його уряд, в країні не буде побудовано сховище для українських запасів нафти, пише угорська газета Népszava.

Зазначається, що 20 вересня угорська нафтогазова компанія MOL підписала меморандум про співпрацю з українським "Нафтогазом" щодо можливого зберігання українських стратегічних запасів нафти на території Угорщини.

Мадяр зазначив, що MOL розпочала переговори з "Нафтогазом" про можливість зберігання нафти ще за часів уряду Віктора Орбана. Проте, за його словами, нинішня влада вважає неприпустимим, що компанія вела перемовини з українською стороною без згоди уряду.

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За інформацією самої компанії, наразі процес перебуває на самому початку, і він може тривати навіть кілька років. Йдеться про вивчення технічних, фінансових та регуляторних умов можливого зберігання на території Угорщини. В компанії зазначили, що саме через те, що процес ще далекий від завершення, компанія не інформувала про нього уряд.

У свою чергу міністр закордонних справ Андрій Сибіга відреагував на заяви з Угорщини та підкреслив, що коли політика втручається у прагматичний бізнес, нічого доброго з цього не виходить.

"Несподіваним поворотом стали заяви, що ставлять під сумнів пряму, прагматичну та взаємовигідну співпрацю між українськими та угорськими енергетичними компаніями, про яку домовлено у двосторонньому меморандумі. Те, що ми останнім часом чуємо з Будапешта, викликає у нас здивування. Складається враження, що хоча Віктора Орбана немає, його політика обструкціонізму та ізоляціонізму продовжує процвітати", - зазначив очільник МЗС України.

Заяви Угорщини щодо України - останні новини

22 вересня стало відомо, що Угорщина не братиме участі у форматі "Карпатської вісімки". Прем’єр-міністр Угорщини Петер Мадяр тоді повідомив, що має вагомі причини не приєднуватися.

Раніше він заявляв, що його позиція щодо вступу України до Європейського Союзу не змінилася. Цей процес має відбуватися без жодних прискорених процедур.

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