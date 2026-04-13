Хто такий Петер Мадяр: що відомо про нового прем'єра Угорщини і до чого готуватися Україні

Мадяр виступив проти швидкого членства України в ЄС, відкинув можливість надсилання зброї Києву і дав зрозуміти, що винесе питання приєднання України до ЄС на референдум.

Після 16 років безперервного правління Віктора Орбана перемога Петера Мадяра на виборах в Угорщині означає довгоочікувану зміну напряму для країни після антимігрантських та антиєвропейських лозунгів та зростаючої дружби з Москвою. Що відомо про політика, який може стати наступним прем’єр-міністром Угорщини, до яких змін готуватися Україні – і чи дійсно вони всі будуть позитивними?

Петер Мадяр – біографія

Він народився у родині юристів у 1981 році, сам є юристом за фахом. Він колишній член правлячої партії Фідес, але вийшов з неї, назвавши її корумпованою, та заснував власну партію "Тиса". Працював в раді директорів державних фірм, а згодом був направлений до Брюсселя дипломатом.

Був одружений і має трьох синів, але розлучився у 2023 році. Його дружина, Юдіт Варга, була призначена міністром юстиції у 2019 році, але у 2023 році пішла у відставку через скандал щодо щодо статевого насильства і прикриття фігурантів правлячої партією.

Як зазначив Даніель Сімор, журналіст новинного сайту Telex, зауважує, що Мадяр має "запальну вдачу" і часто злиться, коли стикається з критичними питаннями журналістів

Мадяр про війну в Україні

Петер Мадяр – на відміну від Орбана – не вважає, що в Україні "чужа війна". Мадяр відвідав Київ у липні 2024-го – невдовзі після російського ракетного обстрілу дитячої лікарні "Охматдит". Він тоді привіз зібрану його партією гуманітарну допомогу.

"Росія є агресором, а Україна має право захищати свою територію", – сказав тоді Мадяр в Києві.

Він також критикував часті зустрічі Віктора Орбана з російським лідером Володимиром Путіним, назвавши їх "поїздками одного диктатора до іншого диктатора".

Аналітики вважають, що Мадяр може розблокувати для України виділення 90 мільярдів євро допомоги ЄС на 2026–2027 роки, вето на які наклав Орбан.

"Я думаю, що (за Мадяра) нам не треба буде вигадувати жодних обхідних варіантів, коли мова йтиме про виділенням нам коштів", – сказала в інтерв’ю Радіо Свобода віцепрезидентка Парламентської асамблеї Ради Європи Марія Мезенцева-Федоренко.

Також Мадяр очевидно зніме вето Угорщини на 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії, який мав бути оголошений ще в лютому цього року, але Орбан наклав тоді вето.

У питанні Росії Мадяр хоче відбудувати прозахідну орієнтацію Угорщини, але також збудувати "прагматичні відносини" з Москвою.

Щодо енергоносіїв, то Мадяр за те, щоб покласти край угорській залежності від російських нафти і газу. Але Брюссель планує повну відмову ЄС від усіх російських енергоносіїв до кінця 2027 року, а Мадяр кілька разів говорив про 2035 рік.

Україна та членство в ЄС

Віктор Орбан категорично опонував членству України в ЄС. Мадяр тут відрізняється, але не настільки, як би хотілося.

"Мадяр часто звучить дивовижно подібно до людини, яку він хоче замінити. Він виступив проти швидкого членства України в ЄС, відкинув можливість надсилання зброї Києву і дав зрозуміти, що винесе питання приєднання (України) до ЄС на референдум – що може цілком зсунути процес з рейок", – зауважує Мартон Ґеллерт із Німецького фонду Маршала США.

Він додає, що нове керівництво в Будапешті може не зняти тертя у відносинах з Києвом, нагадуючи, що Мадяр критикував президента України Володимира Зеленського, який під час виборчої кампанії в Угорщині, коли Орбан якраз заблокував великий пакет фінансової допомоги від ЄС для України, натякнув, що може дати адресу Орбана бійцям ЗСУ.

"Мадяр навіть вимагав вибачень (від Зеленського) за погрозливі заяви на адресу Орбана. Епізод додав (напруги) до давнього тертя між двома країнами, яке почалося з прав етнічних угорців в Закарпатській області України", – зазначає Ґеллерт.

Виборив Угорщині та Україна

Як зауважує аналітик Євген Дикий, Петер Мадяр навряд чи "кинеться до України в обійми".

"Я гадаю, що він буде достатньо обережний в стосунках з нами. Більш того, йому доведеться продемонструвати електорату якийсь час, що це точно не Зеленський переміг на виборах, а саме він. І тому можливо навіть будуть якісь жести, які нас здивують, здадуться неприємними", - вважає він.

Водночас через поразку Віетора Орбана Володимир Путін втратив цінного союзника – і ключове джерело інсайдерської інформації – у самому серці ЄС.

Вас також можуть зацікавити новини: