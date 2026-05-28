Ставлення поляків до українців змінилося з 2022 року, і настрої погіршуються, - посол

Василь Боднар окреслив три великі теми, через які виникають складнощі у польсько-українських відносинах.

Треба розрізняти ставлення поляків до України, як нації, що веде війну з Росією, та до українців, які наразі живуть у Польщі. Про це посол України в Польщі Василь Боднар розповів у інтерв’ю "Радіо Свободі".

Він наголосив, що більшість представників польського суспільства, у тому числі представники політичних еліт, підтримує Україну в її боротьбі проти Росії. Вони розуміють загрозу, яку представляє собою Росія.

"А що стосується українців у Польщі - це вже інше ставлення. На початку війни українців прихистили і Україні допомагали. Але в 2025–2026 роках ставлення помінялось. Настрої все більше, можна сказати, що погіршуються", - сказав він.

Він наголосив, що посольство намагається допомагати у вирішенні проблемних питань, які створюють негативне тло. Він назвав такими питаннями теми, пов’язані з історичною пам’яттю, з так званими пошуками і ексгумаціями, проблеми на кордоні, проблеми, пов’язані з різного роду економічними темами.

"Через діалог вдається ці проблеми вирішувати, але політична ситуація і суспільна все одно залишається не на суперпозитивному тлі. Ці настрої, на жаль, починають зростати в багатьох країнах Європейського Союзу", - сказав посол, додавши що у країнах Заходу антимігрантські настрої використовуються політичними силами. Ці тенденції відбиваються і на українцях.

Він пояснив це тим, що поляки зосереджені, у першу чергу, на власних інтересах. Хоча більшість політичної еліти, уряд та президент декларують необхідність підтримки України у боротьбі з Росією. І у цьому питанні у польському суспільстві немає суперечностей. Навпаки, є "чітке розуміння, що чим більше ми підтримуємо Україну, тим Україна більше може відбити загроз з боку Росії і таким чином меншають загрози для Польщі".

Але він назвав і виняток серед політиків – це очільник ультраправої партії "Конфедерація" Гжегож Браун, який висловлює відверто антиукраїнські і антиєвропейські лозунги. За його словами, така частина політичних лідерів для повернення до влади намагається переконати суспільство, що Польща вже достатньо допомогла Росії. І подібні настрої досить поширені:

"Ця тема, на жаль, дуже сильно заходить у польському суспільстві. Тому ми не говоримо про Україну як державу, яка тільки потребує підтримки, а говоримо про те, у чому додана вартість України".

Він каже, що серед переваг України – набутий у війні досвід. І тому в Польщі проводять мережу конференцій, присвячену обміну досвідом України під час війни. Під час таких конференцій обговорювалося функціонування органів самоуправління під час війни, медицина, створення реабілітаційних центрів, функціонування цивільної оборони, у тому числі створення об’єктів цивільного захисту, бомбосховищ тощо.

Нагадаємо, що у Польщі змінюється порядок надання допомоги для українських біженців. Президент країни підписав документ, який передбачає перенесення всіх інструментів підтримки українських біженців до загального Закону про надання захисту іноземцям. До того так закон про спеціальну допомогу для українців, прийнятий у 2022 році, створював окрему правову систему, яка спростила правила проживання, роботи, отримання пільг та освіти для біженців з України.

Додамо, що Польща не готова й підтримати ідею прискореного вступу України до ЄС. Там вважають, що Україна повинна пройти повну процедуру вступу, оскільки усі країни-кандидати мають дотримуватися однакових правил.

