Революційний американський безпілотний літак виконав перший надзвуковий політ (фото)

На основі відпрацьованих експериментальних технологій в майбутньому можуть створити гіперзвуковий пасажирський літак.

Американська компанія Hermeus повідомила, що її безпілотник Quarterhorse Mk 2.1 розміром з винищувач F-16 успішно здійснив перший надзвуковий політ. Про це пише FlightGlobal.

Політ виконали з космопорту Spaceport America над повітряним простором ракетного полігону "Вайт Сендс", розташованого на території штату Нью-Мексико. Швидкість Quarterhorse Mk 2.1 досягла 1,21 Маха (близько 1480 кілометрів на годину).

Цей виліт став третім польотом Quarterhorse Mk 2.1 і відбувся менш ніж через три місяці після першого випробувального польоту безпілотного реактивного апарата на початку березня. Перший і другий польоти Mk 2.1 проходили на дозвукових швидкостях.

"Цей політ демонструє темпи роботи, які є надзвичайно рідкісними для сучасної авіації, – заявив співзасновник і генеральний директор Hermeus A. J. Piplica. – Здатність нашої країни швидко створювати нові асиметричні військові спроможності у великих масштабах залежить від команд, які можуть оперативно вирішувати складні технічні завдання".

У Hermeus неодноразово заявляли, що швидка ітерація в процесі проєктування та виробництва літаків є ключовим елементом бізнес-стратегії компанії.

Лінійка Quarterhorse служить свого роду лабораторією: на її базі відпрацьовуються технології для перспективних військових систем, а надалі – і для гіперзвукового пасажирського літака.

Hermeus зазначає, що нинішні темпи інженерних робіт і випробувань дозволяють компанії розраховувати на створення повноцінного гіперзвукового апарата до 2030 року.

У межах серії Mk 2 компанія Hermeus планує створити три варіанти, кожен з яких просуватиметься далі до поставленої мети. Mk 2.1 уже подолав надзвуковий бар’єр, тоді як наступники Mk 2.2 і Mk 2.3 будуть розвивати ще вищі швидкості. Літак Mk 2.2 уже перебуває на етапі виготовлення.

Сімейство літальних апаратів Quarterhorse розроблене для самостійного зльоту та посадки, на відміну від багатьох інших експериментальних апаратів.

Ключовим елементом для компанії є передові технології двигунів. Якщо Mk 2.1 оснащений звичайним двигуном Pratt & Whitney F100, то наступні літаки використовуватимуть більш передові рішення.

Зараз Hermeus розробляє гібридну силову установку Chimera. Йдеться про двигун комбінованого циклу, який приводить у рух БПЛА.

На малих швидкостях двигун працює в турбореактивному режимі.

У міру зростання температури та швидкості вхідного повітря Chimera використовує систему попереднього охолодження для зниження температури повітря, що надходить у турбореактивний двигун, що дозволяє отримати додаткову потужність перед переходом у режим прямоточного повітряно-реактивного двигуна.

Можливість "перемикання" між цими двома режимами дозволяє Quarterhorse злітати зі звичайної злітно-посадкової смуги, а потім розганятися до високих швидкостей Маха.

Раніше УНІАН писав, що американці розігнали революційний літак X-59 до майже надзвукової швидкості. Ці випробування стали важливим етапом на шляху до нової ери надзвукових комерційних польотів.

Нагадаємо також, що минулого року експериментальний XB-1 успішно здійснив свій фінальний випробувальний політ.

Завершення програми випробувань відкриває для американської компанії Boom можливість перейти до наступного етапу – створення повноцінного прототипу надзвукового пасажирського авіалайнера Overture, який може змінити ринок комерційної авіації.

