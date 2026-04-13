Він від самого початку знав, що програє: Politico пояснило причини поразки Орбана

Угорських виборців більше турбували не ЄС та Україна, а кумівство Орбана та неефективне управління економікою.

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан зазнав нищівної поразки на виборах у неділю, і його не врятували ані маніпуляції, ані півтора десятиліття при владі. Не допомогла й гучна підтримка друзів Орбана, зокрема президента США Дональда Трампа та віцепрезидента Джея Ді Венса. Видання Politico пояснює, у чому полягала критична помилка Орбана і чому його поразка була неминучою.

Електорату важливі інші проблеми

Як пояснює видання, хоча тривала влада має свої переваги, але вона також може перетворитися на камінь спотикання – як сталося з Орбаном на цих виборах. Виборці були незадоволені й дедалі більше втомлювалися від нього та його правлячої партії "Фідес", яку вони асоціювали з кумівством і корупцією, що сприяють падінню економіки.

Однак Орбан ніяк не реагував на мінливі настрої населення. Він твердо дотримувався стратегії, яку використовував на попередніх трьох виборах, зображуючи себе єдиною людиною, здатною захистити угорські інтереси, і висував на перший план зовнішні загрози. Під час цієї кампанії Орбан звинуватив свого суперника в тому, що той втягує країну у війну, об’єднавшись із двома своїми вічними страшилками: ЄС та президентом України Володимиром Зеленським.

Відео дня

Але геополітична паніка більше не працювала. І така неправильна оцінка Орбаном електорату допомогла здобути перевагу його супернику Петеру Мадяру, пише Politico:

"Великий популіст втратив свій авторитет і не зміг оцінити, що його підривають ті самі недоліки, які послабили авторитарних лідерів по всьому світу: нестримна корупція та кумівство, клептократичний правлячий клас і інфраструктура, що погіршується. Все це лише зміцнило позиції Мадяра".

І зовнішнє втручання MAGA та європейських популістів, які приїхали до Будапешта, щоб підтримати Орбана, було лише марною тратою зусиль.

"Їх гучні заклики та лекції не знайшли відгуку в угорського електорату, якого більше хвилювали вузькі проблеми, такі як оплата рахунків, пошук роботи та отримання гідної медичної допомоги", – зазначає видання.

Акт відчаю

При цьому Politico вказує, що в Орбана не залишилося інших ідей у боротьбі з Мадяром, який, на відміну від попередніх суперників, розумів систему, побудовану Орбаном, і відмовлявся поступатися в питаннях патріотизму та використання національних символів:

"Він також стверджував, що будь-яке втручання, чи то з боку Вашингтона, Брюсселя чи Москви, є небажаним: угорці самі приймуть рішення. Це була сильна патріотична лінія, яка змусила Орбана виглядати скоріше маріонеткою".

При цьому Мадяр залишався гранично зосередженим на нагальних проблемах. Те, що дійсно турбувало виборців – інфляція, економічний спад і повсюдна корупція – залишалося в центрі уваги його кампанії, і це зіграло йому на руку

При цьому обіцянки Мадьяра побудувати "сучасну, європейську Угорщину" привабили не тільки молодих виборців, а й чоловіків середнього віку, робітників – важливий сегмент традиційної електоральної бази "Фідес".

Поразка була визначена

Ті, хто роками спостерігав за угорським лідером, говорили, що, на їхню думку, він ще на початку виборчої кампанії відчув, що програє – що частково пояснює його часто безрозсудне розпалювання напруженості у відносинах з Брюсселем і Зеленським, а також його відчайдушні провокації на адресу опонентів.

"Він просто сподівався, що щось складеться на його користь. Те, як він говорив, мова, яку він використовував, його жести, мова тіла – все це здалося мені іншим. Він виглядав пригніченим. Думаю, він розумів, що ніщо не вічне", – сказав біограф Орбана Пал Даніель Реньї.

Вибори в Угорщині – Орбан визнав поразку

Після підрахунку 99% голосів партія Мадьяра "Тіса" претендує на 138 місць у парламенті, партія Орбана "Фідеш" – на 55. Президент України Володимир Зеленський уже привітав Петера Мадьяра з переконливою перемогою. Він підкреслив, що Україна готова до співпраці з сусідньою державою.

Однак аналітики зазначають, що для України ця перемога буде "гірко-солодкою": раніше Мадьяр заявив, що виступає проти відправки угорської зброї або грошей до Києва, а також проти прискорення вступу України до ЄС

