Долар стає дорожчим: курс валют в банках та обмінниках 28 травня

Продати долар можна в середньому за курсом 44,01 грн, а євро – 51,25 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 28 травня, зріс на 4 копійки і складає 44,52 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 44,01 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні не змінився і становить 51,90 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 51,25 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,22 грн/дол., а продати долар можна за курсом 44,10 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,79 грн/євро, а курс продажу - 51,57 грн/євро.

Національний банк України встановив на четвер, 28 травня, офіційний курс долара до гривні на рівні 44,30 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 3 копійки. Цей показник став новим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 27 травня – 44,27 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на четвер встановлено на рівні 51,54 гривні за один євро, тобто українська валюта втратила 2 копійки.

За прогнозом директора департаменту фінансових ринків та інвестиційної діяльності "Глобус Банку" Тараса Лєсового, курс долара в Україні до кінця місяця перебуватиме в межах 43,8–44,35 гривні на міжбанківському ринку та 43,75–44,5 гривні на готівковому ринку.

