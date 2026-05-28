В Україні знову подорожчав популярний овоч: які ціни зараз

Вартість коренеплоду зросла одразу на 25%.

В Україні продовжують зростати гуртові ціни на моркву, яку зараз відпускають в межах 17–25 грн/кг – тоді як тиждень тому її вартість не перевищувала 20 грн/кг. Таким чином, минулорічний овоч коштує в середньому вже на 27% дорожче, повідомляють аналітики проекту EastFruit.

На здорожчання моркви впливають одразу кілька факторів. Це і сезонне виснаження запасів овочу – закупівельникам все складніше придбати необхідні обсяги моркви високої якості. Також пожвавилася і торговельна активність на ринку коренеплодів в Україні. В результаті поєднання цих причин спричинило дефіцит якісної моркви на ринку і підштовхнуло ціни догори.

Водночас, попри здорожчання, морква все ще залишається значно дешевшою, ніж минулого сезону. Так, наприкінці весни 2025 року українські виробники пропонували коренеплід в середньому на 84% дорожче, ніж зараз.

Ціни на моркву в супермаркетах України

Моркву в "Сільпо продають по 42,3 гривні за кілограм.

В Varus морква вагова коштує 37,9 грн/кг.

В АТБ ціна моркви становить 37,89 грн/кг.

Ціни на продукти в Україні – останні новини

Поки минулорічний врожай активно дорожчає, на ринку дешевшають молоді овочі. Так, українська молода картопля на минулому тижні втратила 20% вартості. Імпортна картопля подешевшала ще сильніше – на понад 25%.

Також на ринку сильно просіла ціна на полуницю, найбільше – на закарпатську ягоду. Тиждень тому деякі продавці відпускали її дешевше, ніж за сто гривень за кілограм. Середня ціна полуниці з Закарпаття опустилася зі 140 до 110 грн/кг.

